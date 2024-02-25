شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة TSMC تحصل على 5 مليارات دولار دعمًا من اليابان لبناء مصنع الرقائق الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت اليابان إنها ستمنح شركة TSMC ما يصل إلى 732 مليار ين (4.86 مليار دولار) في شكل دعم إضافي لمساعدتها في بناء مصنع ثان لتصنيع الرقائق، حيث احتفلت الشركة التايوانية يوم السبت بافتتاح أول مصنع ياباني لها، وفقاً لموقع gadgets360.

أصبح قرار TSMC ببناء الرقائق في اليابان عنصرًا رئيسيًا في مساعي طوكيو لإحياء تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية الخاصة بها ضد الاضطرابات مع تزايد التوترات مع الصين المجاورة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين سايتو للصحفيين بعد حضور حفل تكريم "الرقائق ستكون أكثر تقدما من المصنع الأول ويمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وستضمن أن لدينا إمدادات مستقرة من أشباه الموصلات في اليابان"، افتتاح أول مصنع في كوماموتو بجزيرة كيوشو اليابانية، والذي استضافه مؤسس TSMC موريس تشانغ.

إن الالتزام المالي الأخير، الذي سيضيف إلى الأموال الممنوحة لأكبر صانع للرقائق في العالم لمصنعها الأول، يمكن أن يدفع الدعم الممول من دافعي الضرائب لشركة TSMC إلى ما يتجاوز تريليون ين.

وتخطط شركة TSMC، التي تتوسع أيضًا في الولايات المتحدة وألمانيا، لزيادة الإنتاج الضخم في اليابان قبل نهاية العام، وسيتجاوز إجمالي الاستثمار في المشروع، بما في ذلك المصنع الثاني، أكثر من 20 مليار دولار، وفقا للشركة التايوانية.

عند اكتماله، ستتجاوز السعة الشهرية في المصنعين 100000 رقاقة مقاس 12 بوصة ستزودها TSMC لشركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات.

وتستثمر اليابان أيضًا في مشروع الرقائق المحلي، Rapidus، الذي يشترك مع IBM وImec، وهي منظمة أوروبية لأبحاث الرقائق، في محاولة لإنتاج الرقائق المتطورة بكميات كبيرة في جزيرة هوكايدو الشمالية اعتبارًا من عام 2027.