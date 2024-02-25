شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يرصد نموا كبيرا لهجمات الفدية وابتزاز الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل بحث متعمق أجراه باحثون في مجال الأمن السيبراني إلى أن عام 2023 شهد زيادة في عدد مجموعات برامج الفدية المستهدفة عالميًا بنسبة 30% مقارنة بعام 2022.

ومع ذلك، كانت هذه الزيادة أعلى بكثير عندما يتعلق الأمر بالضحايا، حيث ارتفعت هجمات برامج الفدية المستهدفة بنسبة 70% خلال نفس الفترة الزمنية.

وقال ماهر يموت، كبير الباحثين الأمنيين في مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي، إن مجموعات برامج الفدية المستهدفة مثابرة للغاية ولديها شهية كبيرة للابتزاز، على سبيل المثال، إذا رفض الضحية دفع الفدية، فغالبًا ما يهدد مجرمو الإنترنت بإعلان البيانات المسروقة.

وأضاف هؤلاء المجرمين الإلكترونيين، في بعض الحالات، قدموا أيضًا شكاوى بشأن القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في مناطق معينة ضد المنظمات الضحية لخرقها قوانين حماية البيانات.





ما برنامج الفدية؟

برنامج الفدية هو برنامج يقوم بتشفير البيانات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بالضحايا والتي لا يمكن الوصول إليها، وفي المقابل يطلب المتسللون فدية لفك تشفير البيانات ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إليها.

في الحالات التي لا يتم فيها دفع الفدية، يمكن لمجموعات برامج الفدية أيضًا قفل البيانات بشكل دائم أو تفريغها على الويب المظلم.

وفقًا للأفكار التي تمت مشاركتها خلال عطلة نهاية الأسبوع السنوية التاسعة للأمن السيبراني - META، والتي أقيمت مؤخرًا في كوالالمبور، تقوم مجموعات برامج الفدية المستهدفة بتعيين مجرمي الإنترنت كموظفين لإدارة عمليات واسعة النطاق وذكية لشن هجمات موجهة ببرامج الفدية المتطورة بشكل متزايد.

تعد مجموعة Lockbit، المشهورة بنموذج برامج الفدية كخدمة، أحد الأمثلة حيث تهاجم مجموعات برامج الفدية المستهدفة الحكومات أو منظمات محددة رفيعة المستوى أو مجموعات انتقائية من الأشخاص داخل المؤسسة.

ورصد باحثو كاسبرسكي حوالي 60 مجموعة مستهدفة من برامج الفدية في عام 2023، مقارنة بنحو 46 مجموعة في عام 2022، واكتشفوا حوادث تشير إلى التعاون بين مجموعات برامج الفدية المستهدفة.

وقالت شركة الأمن السيبراني أيضًا إن مدفوعات برامج الفدية على مستوى العالم تجاوزت 1.1 مليار دولار في عام 2023 – وهو ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوق.