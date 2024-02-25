شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير أول تقنية للتعرف على المشاعر البشرية قابلة للارتداء فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور الخبراء تقنية يمكنها التعرف على المشاعر الإنسانية في الوقت الفعلي، ومن المتوقع أن تُحدث هذه التكنولوجيا المبتكرة ثورة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الجيل التالي من الأنظمة القابلة للارتداء والتي تقدم خدمات تعتمد على العواطف.

ووفقا لما ذكره موقع "Techxplore"، كان فهم المعلومات العاطفية واستخلاصها بدقة يمثل تحديًا منذ فترة طويلة بسبب الطبيعة المجردة والغامضة للتأثيرات البشرية مثل العواطف والحالات المزاجية والمشاعر.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام فريق البحث المتمقل في البروفيسور جيون كيم وفريقه البحثي في قسم علوم وهندسة المواد في جامعة UNIST، بتطوير نظام متعدد الوسائط للتعرف على المشاعر الإنسانية يجمع بين بيانات التعبير اللفظي وغير اللفظي للاستفادة بكفاءة من المعلومات العاطفية الشاملة.

يوجد في قلب هذا النظام نظام واجهة الوجه الشخصية المدمجة مع الجلد (PSiFI)، وهو نظام ذاتي التشغيل وسهل الاستخدام وقابل للتمدد وشفاف.

يتميز هذا النظام بمستشعر اهتزاز وإجهاد كهربائي ثنائي الاتجاه هو الأول من نوعه الذي يتيح الاستشعار والتكامل المتزامن لبيانات التعبير اللفظي وغير اللفظي.

وتم دمج النظام بالكامل مع دائرة معالجة البيانات لنقل البيانات لاسلكيًا، مما يتيح التعرف على المشاعر في الوقت الفعلي.

كما أنه باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، تُظهر التكنولوجيا المتقدمة مهامًا دقيقة وفي الوقت الفعلي للتعرف على المشاعر البشرية، حتى عندما يرتدي الأفراد الأقنعة، كما تم تطبيق النظام بنجاح في تطبيق الكونسيرج الرقمي ضمن بيئة الواقع الافتراضي (VR).

وعلق البروفيسور كيم قائلاً: "بناءً على هذه التقنيات، قمنا بتطوير نظام واجهة الوجه المدمج مع الجلد (PSiFI) والذي يمكن تخصيصه للأفراد."

استخدم الفريق تقنية شبه المعالجة لتصنيع موصل شفاف لأقطاب الشحن الاحتكاكية، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء قناع شخصي باستخدام تقنية التصوير متعدد الزوايا، حيث يجمع بين المرونة والشفافية.

نجح فريق البحث في دمج اكتشاف تشوه عضلات الوجه واهتزازات الحبال الصوتية، مما يتيح التعرف على المشاعر في الوقت الفعلي، وتم عرض قدرات النظام في تطبيق الواقع الافتراضي، حيث تم تقديم خدمات مخصصة بناءً على مشاعر المستخدمين.

أجرى فريق البحث تجارب التعرف على المشاعر في الوقت الحقيقي، وجمع بيانات متعددة الوسائط مثل تشوه عضلات الوجه والصوت، أظهر النظام دقة عالية في التعرف على المشاعر مع الحد الأدنى من التدريب، وتضمن طبيعتها اللاسلكية والقابلة للتخصيص سهولة الارتداء والراحة.