تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز Xiaomi Pad 6S Pro للأسواق العالمية #MWC2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن جهاز Xiaomi Pad 6S Pro اللوحي الذي يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويتوفر بسعر 699 يورو.

يتميز جهاز Xiaomi Pad 6S Pro بشاشة LCD بحجم 12.4 إنش، ودقة عرض 3048 في 2032 بيكسل، بجودة عرض 3K، ومعدل تحديث 144Hz، كما تأتي الشاشة بكثافة عرض 294 بيكسل لكل إنش، وعمق ألوان 12بت، وتدعم الشاشة معدل لمس 240Hz.

أيضاً ينطلق الجهاز برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية LPDDR5x، وسعة تخزين UFS 4.0، ويتميز بنظام تشغيل Android 14، وواجهة HyperOS، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 10000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

كما يعد Xiaomi Pad 6S Pro أحد الإصدارات المميزة بتقنية WiFi 7، ومعايير البلوتوث 5.3، وUSB 3.2 Gen 1، ويضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم الجهاز كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يأتي الجهاز بعدد 6 من المكبرات الصوتية.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز شاومي اللوحي Pad 6S Pro بسعر 699 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يتوفر باللون الأسود.

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