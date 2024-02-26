تكنولوجيا: ساعة Xiaomi Watch S3 تنطلق للأسواق العالمية #MWC2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي ساعة Xiaomi Watch S3 الذكية اليوم للأسواق العالمية خلال فعاليات مؤتمر برشلونة بسعر 161 دولار.

طورت شاومي ساعة Xiaomi Watch S3 بتصميم دائري أنيق بإطار يحيط بالشاشة يدعم التبديل لتخصيص تصميم الساعة الذكية بسلاسة، كما تدعم تغيير وجه الساعة ليطابق الإطار الجديد.

كما تضم Xiaomi Watch S3 شاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، وتدعم معدل تحديث 60Hz، وسطوع بنسبة 600 nits.

أيضاً تنطلق الساعة الذكية بعدد من مميزات مراقبة صحة المستخدم، والتي تتضمن رصد حالة المستخدم أثناء النوم، وإستشعار معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الإرهاق.

ولمراقبة الأنشطة الرياضية تقدم شاومي هذا الإصدار بنظام تحديد المواقع الذي يرتكز على الإتصال بالأقمار الصناعية بنطاق ترددي ثنائي.

وتؤكد شاومي على أن الساعة الذكية تدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوم من التشغيل، وتتميز بنظام HyperOS الجديد، كما تأتي بشريحة eSIM لدعم إجراء المكالمات مباشرة من الساعة، وتنشيط شبكة الإنترنت.

وتتوفر Xiaomi Watch S3 للشراء في السوق الأوروبي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الفضي والأسود بسعر 149 يورو، أو 161 دولار.

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