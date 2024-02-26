شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملفات من المحكمة تكشف محاولة مايكروسوفت بيع Bing إلى شركة Apple في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت بلومبرج سابقا، أن شركة Apple أجرت محادثات استكشافية مع Microsoft حول الاستحواذ على Bing مؤخرًا في عام 2020، وفي ملفات المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا هذا الأسبوع، ظهرت المزيد من التفاصيل حول محادثات الاستحواذ بين Apple وMicrosoft.

وكما ذكرت CNBC، فإن هذه الوثائق تأتي كجزء من دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية تزعم أن جوجل تحتكر صناعة البحث على الويب، وفي الوثائق التي تم نشرها يوم الجمعة، زعمت جوجل أن العلاقة بين مايكروسوفت وآبل - بما في ذلك محادثات الاستحواذ - هي دليل على أن جوجل لديها بالفعل "منافسة" في صناعة البحث.

وفقًا لملفات جوجل، حثت مايكروسوفت شركة أبل على جعل Bing محرك البحث الافتراضي في متصفح Safari في سبع مناسبات مختلفة على الأقل: 2009، و2013، و2015، و2016، و2018، و2020 وفي كل مرة، تقول جوجل إن شركة أبل فوتت الفرصة بسبب جودة البحث.

ألقت شركة Apple نظرة فاحصة على الجودة النسبية لـ Bing مقابل Google وخلصت إلى أن Google كانت الخيار الافتراضي الأفضل لمستخدمي Safari، وأوضح جوجل أن هذه هي المنافسة.

وفي الملف أيضًا، كتبت جوجل أن مايكروسوفت تواصلت مع شركة أبل في عام 2018 للترويج للتحسينات التي أدخلتها على جودة بحث Bing، وكان هدف مايكروسوفت إما "بيع Bing لشركة Apple أو إنشاء مشروع مشترك متعلق بـ Bing".

تربط بين شركتي جوجل وآبل شراكة مربحة تدفع من خلالها جوجل مليارات الدولارات لتكون محرك البحث الافتراضي على منصات أبل، أوضحت تقارير متعددة أن الإيرادات الناتجة عن صفقتها مع Google كانت "السبب الرئيسي" وراء عدم تقدم محادثات Apple للاستحواذ على Bing أبدًا إلى ما بعد المراحل الاستكشافية.