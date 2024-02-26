شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبحث عن أشخاص يقضون عام داخل قاعدة تشبه المريخ لإجراء أبحاثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت ناسا باب التقدم لمهمتها المريخية الوهمية التي ستستمر للعام المقبل، والتي تحاكي التحديات التي قد يواجهها الطاقم خلال الرحلات الاستكشافية المستقبلية على الكوكب الأحمر، وتتكون المهمة الأرضية، التي تسمى CHAPEA، من أربعة من أفراد الطاقم المتطوعين الذين يعيشون ويعملون داخل موطن معزول بمساحة 1700 قدم مربع (158 مترًا مربعًا)، مطبوعًا ثلاثي الأبعاد.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يقع موطن Mars Dune Alpha في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، ويتضمن مساحة تبلغ مساحتها 1200 قدم مربع (111 مترًا مربعًا) تُستخدم لمحاكاة عمليات السير في الفضاء.

وقال مسؤولو ناسا في بيان: "بينما تعمل ناسا على تأسيس وجود طويل الأمد للاكتشاف والاستكشاف العلمي على القمر من خلال حملة أرتميس، توفر مهمات CHAPEA بيانات علمية مهمة للتحقق من صحة الأنظمة وتطوير حلول للمهام المستقبلية إلى الكوكب الأحمر".

قطع طاقم CHAPEA الأول أكثر من نصف مهمته التي تستغرق عامًا، والتي بدأت في 25 يونيو 2023 ومن المقرر أن تنتهي في 6 يوليو 2024.

والآن، تبحث وكالة ناسا عن المتقدمين لمهمة CHAPEA 2، والتي من المتوقع أن تبدأ في ربيع عام 2025، ولعل التقديم مفتوح للجمهور حتى 2 أبريل 2024.

وقال المسؤولون في بيان صادر عن وكالة الفضاء: "تبحث ناسا عن مواطنين أمريكيين أصحاء ومتحمسين أو مقيمين دائمين وغير مدخنين، تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عامًا، ويتقنون اللغة الإنجليزية للتواصل الفعال بين زملاء الطاقم ومراقبة المهمة".

وأضافوا، "يجب أن يكون لدى المتقدمين رغبة قوية في مغامرات فريدة ومجزية واهتمام بالمساهمة في عمل ناسا للتحضير لأول رحلة بشرية إلى المريخ."

كما أنه على مدار المهمة التي تستغرق عامًا، سيقوم الطاقم المكون من أربعة أشخاص بمهام تتراوح بين العمليات الآلية وصيانة الموائل ونمو المحاصيل ومحاكاة السير في الفضاء والتمارين.

تم تصميم موطن Mars Dune Alpha لتكرار ما قد تبدو عليه البعثات المستقبلية إلى المريخ، بما في ذلك التحديات مثل محدودية الموارد، وفشل المعدات، وتأخير الاتصالات والضغوط البيئية الأخرى.

يكشف السير عبر Mars Dune Alpha عن صف من أماكن إقامة الطاقم في الردهة المقابلة لمنطقة المراحيض والاستحمام.

وتتحول هذه القاعة في نهايتها إلى منطقة مخصصة لإنتاج المنتجات على نطاق صغير، والتي تقع بجوار مطبخ مفتوح ومنطقة ترفيهية مع أثاث صالة الطاولة.

يؤدي المدخل عبر المساحة المشتركة إلى منطقة عمل بها مكتب ورفوف للمعدات، وتحتوي الغرف الموجودة على كلا الجانبين على آلات اللياقة البدنية وغسيل الملابس ومحطات التحكم في الروبوتات وطابعة ثلاثية الأبعاد.

يتميز المدخل الآخر في منطقة العمل المفتوحة بخليج طبي صغير يقع على الجانب الآخر من غرفة معادلة الضغط الأساسية للموئل.

يُطلب من المتقدمين الحصول على شهادة جامعية في مجال الطب أو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى الخبرة المهنية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) أو التدريب العسكري أو اختبار الطيران.

وتعد CHAPEA 2 هي المهمة الثانية من ثلاث مهمات مخطط لها داخل موطن Mars Dune Alpha، وستساعد الأبحاث التي تم الحصول عليها من خلال هذه المهام المحاكاة وكالة ناسا على دعم صحة الطاقم وأدائه أثناء العيش على المريخ خلال مهام الاستكشاف المستقبلية طويلة الأمد.