شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز فوتو يحصل على ميزة AI "Magic Eraser".. إليك كيفية استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت ويندوز فوتو على نسخه خاصة لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور ، حيث يحتوي تطبيق الصور لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز بالفعل على ميزة تسمى Spotfix والتي تتيح للمستخدمين إزالة العيوب من الصور، ولكن هذه الأداة تحصل الآن على تعزيز الذكاء الاصطناعي واسم جديد - المسح التوليدي.

كانت جوجل قد قدمت واحدة من أكثر ميزات مجموعة هواتف Google Pixel بعدما ظهرت أول مرة عام 2020، التي تم الحديث عنها وهي Magic Eraser، لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها في الصور من خلال قوة الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى الشركات المصنعة الأخرى، بما في ذلك إصدار سامسونج الذي يسمى Object Eraser.

وقالت مايكروسوفت إن المسح التوليدي يسمح للمستخدمين بإصلاح وإزالة عوامل التشتيت من الصور، بما في ذلك كائنات الخلفية والفوضى المرئية المتنوعة، مشيرة إلى أنه بالمقارنة مع Spot Fix، فإن الإصدار الذي تمت ترقيته يجب أن يخلق نتيجة أكثر واقعية بعد مسح الكائنات - حتى عند مسح مساحات كبيرة.

لبدء استخدام المسح التوليدي، توجه إلى زر التحرير الموجود على الصورة واختر خيار المسح، بمجرد الانتهاء من ذلك، اختر حجم الفرشاة وحركها فوق الكائن الذي تريد إزالته.

الميزة متاحة فقط لمستخدمي Windows 11 Insider في الوقت الحالي، ولكنها ستكون متاحة في النهاية لجميع مستخدمي ويندوز 11 وحتى مستخدمي ويندوز 10 بمرور الوقت.

وقالت مايكروسوفت، لأول مرة سيتمكن مستخدمو الإصدار الأقدم أيضًا من الوصول إلى ميزات تحرير الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل إزالة الخلفية واستبدالها وخلفية Blur.

وقدمت مايكروسوفت في شهر سبتمبر الماضي، ميزات أخرى تشبه جوجل إلى تطبيق الصور الخاص بها، بما في ذلك القدرة على البحث في الصور عن المحتوى والدعم لعرض الصور المتحركة بسهولة أكبر.

من المسلم به أن معظم الأشخاص يستخدمون فقط تطبيق تخزين الصور الافتراضي الذي يأتي على هواتفهم، ولكن إذا كنت تريد مزيدًا من التنظيم أو خيار نسخ احتياطي لطيف، فمن المؤكد أن Windows Photos أكثر جاذبية قليلاً.