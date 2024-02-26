شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إصلاح انحراف عصا التحكم على وحدة تحكم PS5 فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث انحراف عصا التحكم عندما تتصرف وحدة التحكم الخاصة بك ببلاى ستيشن PS5، كما لو كنت تضغط على إحدى أذرع التحكم أو كلتيهما في اتجاه محدد حتى عندما لا تلمس وحدة التحكم.

ويُعرف أيضًا باسم "انجراف وحدة التحكم" ، داخل اللعبة يمكن أن يظهر ذلك على شكل دوران شخصيتك أو المشي في اتجاه واحد باستمرار، أو التنقل عبر خيارات القائمة خارج نطاق سيطرتك.

ويحدث هذا مع وحدات تحكم DualSense لأن المستشعرات الموجودة أسفل العصا إما يتم تشغيلها بواسطة شيء ما أو تفشل على المستوى البرمجي أو الميكانيكى، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وقد تتمكن من حل المشكلة الأولى بنفسك باستخدام هذه النصائح، بينما لا يمكنك حل المشكلة الأخيرة.

أولا ، لاتحاول فتح وحدة التحكم DualSense الخاصة بك. حتى إذا قمت بذلك بعناية قدر الإمكان، فإن فتحه سيؤدي إلى إبطال الضمان الخاص بك، مما يعني أنه إذا لم ينجح أي من الإصلاحات الأخرى هنا، فلن تتمكن حتى من إعادته للحصول على إصلاح جديد.

ليس هناك أيضًا سبب للدخول إلا إذا كانت المشكلة ميكانيكية، وفي هذه الحالة لن يكون لديك الأجزاء اللازمة لإصلاحها على أي حال، لذا ضع مفك جانبًا في الوقت الحالي.

وسنذكرك ذلك أيضًا مرة أخرى عندما نصل إلى قسم التنظيف، ولكن تأكد من تنظيف وحدة التحكم الخاصة بك بشكل صحيح، ونعني بذلك عدم تشبعه بالماء، أو تبليله على الإطلاق هذا جهاز إلكتروني بعد كل شيء، ويمكن أن ينتهي بك الأمر بسهولة إلى إحداث المزيد من الضرر بهذه الطريقة، ويعد فرك الكحول بكميات صغيرة، إذا تم تطبيقه بشكل صحيح، أكثر من كافٍ.

أخيرًا، وهذه قاعدة جيدة يجب اتباعها مهما حدث، كن لطيفًا مع وحدة التحكم الخاصة بك ، فلدينا جميعًا لحظات من الغضب في بعض الأحيان، ولكن لا نخرجها أبدًا من وحدة التحكم الخاصة بك.

يمكن أن تؤدي رمية واحدة أو سقوط سيئ إلى إتلاف الجزء الداخلي أو الخارجي بشكل دائم، حتى التعامل مع العصي بقسوة شديدة يمكن أن يتسبب في ظهور المشكلات بشكل أسرع.





ضبط DualSense

لنبدأ بالإصلاحات الأسهل على أمل حل مشكلة انحراف عصا التحكم بسرعة وسهولة ، وللضبط اتبع الخطوات التالية :

1 يوجد في الواقع زر إعادة تعيين مخفي سيقوم بتحديث وحدة التحكم الخاصة بك بالكامل.

2 انظر إلى الجزء الخلفي من DualSense بحثًا عن فتحة صغيرة حيث يتم إخفاء زر إعادة الضبط.

3 ستحتاج إلى شيء مثل مشبك الورق لإدخال الزر برفق مع الاستمرار لمدة خمس ثوانٍ.

4 بعد إعادة تشغيله، قم بتوصيل وحدة التحكم الخاصة بك مرة أخرى بجهاز PS5 ومعرفة ما إذا كان الانحراف لا يزال موجودًا.

5 إذا لم تنجح عملية إعادة ضبط وحدة التحكم، فيمكنك تجربة تشغيل البلوتوث وإيقاف تشغيله. من غير المحتمل أن يكون هذا هو سبب الانجراف ولكنه لا يزال يستحق المحاولة في حالة وجود بعض التداخل.