شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد ميزة مشاركة الألعاب على بلاستيشن 5 .. فى 9 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون تمكين ميزة "مشاركة الألعاب" داخل أجهزة PS5 أفضل من وأسهل مقارنة بـ PS4، حيث تسمى الميزة الآن "مشاركة وحدة التحكم واللعب دون اتصال بالإنترنت".

وإليك دليل سريع لإعداده.

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation Network الخاص بك على جهاز PS5 الخاص بك.

الخطوة 2: من القائمة الرئيسية، اضغط فوق رمز الترس الموجود بين العدسة المكبرة والصورة الرمزية الخاصة بك للوصول إلى علامة التبويب "الإعدادات" .

الخطوة 3: حدد المستخدمين والحسابات .

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار الآخر .

الخطوة 5: حدد مشاركة وحدة التحكم والتشغيل دون اتصال ، إذا كان النص يشير إلى أن هذا الخيار ممكّن على جهاز PS5 الخاص بك، فهذا يعني أنك غير قادر على مشاركة الألعاب وتحتاج إلى تحديد تعطيل.

الخطوة 6: قم بتسجيل الخروج من حساب PSN الخاص بك على جهاز PS5 الخاص بك.

الخطوة 7: قم بتسجيل الدخول باستخدام PSN الخاص بك على وحدة التحكم التي تريد مشاركة الألعاب معها.

الخطوة 8: انتقل إلى نفس القائمة وحدد عدم التعطيل في قائمة مشاركة وحدة التحكم والتشغيل دون اتصال .

الخطوة 9: قم بتسجيل الخروج من PSN الخاص بك على وحدة التحكم هذه.