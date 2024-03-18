شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد ميزة مشاركة الألعاب على بلاستيشن 5 .. فى 9 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
وإليك دليل سريع لإعداده.
الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation Network الخاص بك على جهاز PS5 الخاص بك.
الخطوة 2: من القائمة الرئيسية، اضغط فوق رمز الترس الموجود بين العدسة المكبرة والصورة الرمزية الخاصة بك للوصول إلى علامة التبويب "الإعدادات" .
الخطوة 3: حدد المستخدمين والحسابات .
الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار الآخر .
الخطوة 5: حدد مشاركة وحدة التحكم والتشغيل دون اتصال ، إذا كان النص يشير إلى أن هذا الخيار ممكّن على جهاز PS5 الخاص بك، فهذا يعني أنك غير قادر على مشاركة الألعاب وتحتاج إلى تحديد تعطيل.
الخطوة 6: قم بتسجيل الخروج من حساب PSN الخاص بك على جهاز PS5 الخاص بك.
الخطوة 7: قم بتسجيل الدخول باستخدام PSN الخاص بك على وحدة التحكم التي تريد مشاركة الألعاب معها.
الخطوة 8: انتقل إلى نفس القائمة وحدد عدم التعطيل في قائمة مشاركة وحدة التحكم والتشغيل دون اتصال .
الخطوة 9: قم بتسجيل الخروج من PSN الخاص بك على وحدة التحكم هذه.
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