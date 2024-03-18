علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كيفية إعداد ميزة مشاركة الألعاب على بلاستيشن 5 .. فى 9 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - قد يكون تمكين ميزة "مشاركة الألعاب" داخل أجهزة PS5  أفضل من وأسهل مقارنة بـ PS4، حيث تسمى الميزة الآن "مشاركة وحدة التحكم واللعب دون اتصال بالإنترنت".

 

وإليك دليل سريع لإعداده.

 

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation Network الخاص بك على جهاز PS5 الخاص بك.

 

الخطوة 2: من القائمة الرئيسية، اضغط فوق رمز الترس الموجود بين العدسة المكبرة والصورة الرمزية الخاصة بك للوصول إلى علامة التبويب "الإعدادات" .

 

الخطوة 3: حدد المستخدمين والحسابات .

 

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار الآخر .

 

الخطوة 5: حدد مشاركة وحدة التحكم والتشغيل دون اتصال ، إذا كان النص يشير إلى أن هذا الخيار ممكّن على جهاز PS5 الخاص بك، فهذا يعني أنك غير قادر على مشاركة الألعاب وتحتاج إلى تحديد تعطيل.

 

الخطوة 6: قم بتسجيل الخروج من حساب PSN الخاص بك على جهاز PS5 الخاص بك.

 

الخطوة 7: قم بتسجيل الدخول باستخدام PSN الخاص بك على وحدة التحكم التي تريد مشاركة الألعاب معها.

 

الخطوة 8: انتقل إلى نفس القائمة وحدد عدم التعطيل في قائمة مشاركة وحدة التحكم والتشغيل دون اتصال .

 

الخطوة 9: قم بتسجيل الخروج من PSN الخاص بك على وحدة التحكم هذه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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