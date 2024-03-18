شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم حظرك على واتساب؟.. كيف تعرف وماذا تفعل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر التواصل الرقمي، يُعتبر تطبيق الواتساب واحدًا من أهم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسمح بالتواصل الفوري والسهل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، ومع ذلك، قد يحدث في بعض الأحيان أن يقوم شخص ما بحظرك على الواتساب دون سابق إنذار، مما يثير تساؤلات حول كيفية معرفة ما إذا قام شخص بحظرك أم لا.

إليك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها للتحقق مما إذا كنت قد تم حظرك على الواتساب:

1. عدم رؤية صورة الملف الشخصي أو حالة الاتصال: إذا لم تتمكن من رؤية صورة الملف الشخصي أو حالة الاتصال (متصل الآن، آخر ظهور) لشخص ما، فهذا قد يدل على أنه قام بحظرك.

2. عدم القدرة على إرسال رسائل أو إجراء مكالمات: إذا لم تتمكن من إرسال رسائل أو إجراء مكالمات صوتية أو فيديو لشخص ما، فهذا قد يدل على أنه قام بحظرك. ستظهر علامة صح واحدة فقط بجوار الرسائل التي ترسلها، ولن تتحول إلى علامتين.

3. عدم القدرة على إضافة الشخص إلى مجموعة: إذا لم تتمكن من إضافة شخص ما إلى مجموعة واتساب، فهذا قد يدل على أنه قام بحظرك أو أنه قام بتعطيل إمكانية إضافته إلى مجموعات.

4. عدم رؤية تحديثات الحالة: إذا لم تتمكن من رؤية تحديثات الحالة (قصص واتساب) لشخص ما، فهذا قد يدل على أنه قام بحظرك أو قام بإخفاء تحديثات حالته عنك.

5. رسالة "تم إرسال الرسالة" فقط: إذا ظهرت رسالة "تم إرسال الرسالة" فقط دون ظهور "تم استلامها" عند إرسال رسالة لشخص ما، فهذا قد يدل على أنه قام بحظرك.

لكن ينبغي ملاحظة أن جميع هذه العلامات قد لا تدل على حظرك من قبل الشخص الآخر، فقد قد يكون هناك أسباب أخرى، مثل عدم توفر اتصال الإنترنت أو وجود مشكلة في خادم واتساب، ولا توجد طريقة مؤكدة 100٪ لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك على واتساب.