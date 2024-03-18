شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أندرويد .. تعرف على أفضل 3 تطبيقات بديلا لـ ChatGPT العادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في عالم يزداد اتصاله رقميًا يومًا بعد يوم، يبرز تطبيق ChatGPT كأحد رواد ثورة الذكاء الاصطناعي، بقدرة فائقة على تحويل النصوص وترجمتها وكتابة محتوى إبداعي، أثار التطبيق اهتمامًا واسعًا في مختلف المجالات.
ولكن، مع ازدياد اعتمادنا على هذه التكنولوجيا، يزداد سعي المستخدمين إلى استكشاف بدائل جديدة تُلبي احتياجاتهم المتنوعة، وفيما يلى نعرض بدائل تطبيق ChatGPT، والتى تقدم بعض التطبيقات قدرات مماثلة، ويستخدم معظمها بنية ChatGPT على أي حال.
1. copilot
- يعتبر Bing مع ChatGPT حلاً ذكيًا للبحث والدردشة.
- يستخدم نموذج اللغة الكبير (LLM) الذي يستخدمه ChatGPT.
- يتيح للمستخدمين إدخال استفسارات والحصول على إجابات مبنية على محرك البحث Bing.
- يمكن تخصيص نغمة الإجابات لتكون أكثر إبداعًا أو دقة.
- يعتبر خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة مساعد دردشة لأول مرة¹.
2. Gemini :
- يعتبر Gemini ردًا من Google على ChatGPT.
- يستخدم تركيبة من نماذج اللغة للتفاعل مع المستخدمين.
- يتميز بقدرات أفضل في الرياضيات والمنطق.
- يعتبر خيارًا مماثلًا لـ Bing مع ChatGPT والإصدار المجاني من ChatGPT³.
3. Jasper :
- يعتبر Jasper أداة دردشة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات والسيناريوهات¹.
4. ChatSonic :
- يعتبر ChatSonic أداة دردشة مبتكرة تستند إلى الذكاء الاصطناعي.
- يمكن استخدامها للتفاعل مع المستخدمين وتقديم إجابات ذكية³.
ما معايير اختيار بديل ChatGPT؟
يعتمد اختيار بديل ChatGPT المناسب على احتياجات المستخدم الفردية. تشمل بعض معايير الاختيار المهمة:السعر: تتوفر بعض البدائل مجانًا، بينما تتطلب أخرى اشتراكًا مدفوعًا.الميزات: تختلف ميزات كل بديل، لذا من المهم اختيار بديل يُقدم الميزات التي يحتاجها المستخدم.سهولة الاستخدام: يجب أن يكون البديل سهل الاستخدام حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة منه بشكل كامل.الدقة: يجب أن يكون البديل دقيقًا في نتائجه حتى لا يُقدم معلومات مضللة.
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