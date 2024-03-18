شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أندرويد .. تعرف على أفضل 3 تطبيقات بديلا لـ ChatGPT العادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم يزداد اتصاله رقميًا يومًا بعد يوم، يبرز تطبيق ChatGPT كأحد رواد ثورة الذكاء الاصطناعي، بقدرة فائقة على تحويل النصوص وترجمتها وكتابة محتوى إبداعي، أثار التطبيق اهتمامًا واسعًا في مختلف المجالات.

ولكن، مع ازدياد اعتمادنا على هذه التكنولوجيا، يزداد سعي المستخدمين إلى استكشاف بدائل جديدة تُلبي احتياجاتهم المتنوعة، وفيما يلى نعرض بدائل تطبيق ChatGPT، والتى تقدم بعض التطبيقات قدرات مماثلة، ويستخدم معظمها بنية ChatGPT على أي حال.