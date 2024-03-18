تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن رقاقة Snapdragon 8s Gen 3 بدقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن رقاقة Snapdragon 8s Gen 3 التي تضم نواة Cortex-X4، وتتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، والتي تدعم الهواتف الذكية من الفئة المميزة هذا العام.

قدمت كوالكوم اليوم أحدث الرقاقات التي تدعم الهواتف المميزة هذا العام، وتضم الرقاقة نواة Cortex-X4 رئيسية بسرعة 3.0GHz، مع 4 من الأنوية بسرعة 2.8GHz لتعزيز الآداء، و3 من الأنوية بسرعة 2.0GHz لتعزيز الكفاءة.

أيضاً تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 4 نانومتر، وتدعم الرقاقة ذاكرة عشوائية LPDDR5x بسعة تصل إلى 24 جيجا بايت رام، وسرعة تصل إلى 4200 MHz، كما تدعم معايير UFS 4.0 في سعة التخزين، أيضاً تدعم معايير USB 3.1 Gen 2 في منفذ USB C.

من جانب أخر تضم الرقاقة شريحة مودم Snapdragon X70 5G، كما تؤكد كوالكوم على أن رقاقة 8s Gen 3 تدعم الإصدار17 من معايير 3GPP، مع دعم توفير الطاقة في الإتصال بشبكات 5G.

كما تدعم الرقاقة معايير Wi-Fi 7 لنطاق ترددي أكبر وإستهلاك أقل للطاقة، وفي الصوتيات تدعم الرقاقة البث اللاسلكي للصوتيات 15 بت 44.1 كيلو هرتز.

وتعد تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي نقطة الترقية الرئيسية من كوالكوم في هذا الإصدار، حيث يمكن أن تدعم الرقاقة تشغيل Llama 2 وBaichuan-7B وGemini Nano.

أيضاً تهدف الرقاقة إلى دفع أفضل تجربة للمستخدمين في الألعاب، وأيضاً في الكاميرة، مع معالج 18-bit ISP الذي يتكامل مع Hexagon NPU لمعالجة الصور بكفاءة أعلى، ومن المقرر أن تقدم هذه المميزات كاميرة تدعم الإستشعار دائماً لتسريع آداء الكاميرة في التثبيت على الوجه أو موضوع التصوير، مع دعم تقتية التعرف على الوجه، مع مسح سريع لرمز QR.

كما يدعم المعالج تشغيل ثلاثة من الكاميرات بدقة 36 ميجا بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، بدون تأخير لسرعة الغالق، أو كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، أو دقة 200 ميجا بيكسل للصور الثابتة.

وتتميز رقاقة Snapdragon 8s Gen 3 بدعم إلتقاط الصور ومقاطع الفيديو بعمق 10 بت وتنسيق HEIC وHEVC، ودعم مقاطع فيديو 4K HDR عند 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً تأتي الرقاقة بكرت شاشة Adreno، مع تقنية تتبع الأشعة لآداء أفضل في الألعاب، أيضاً يدعم محرك Adreno Frame Motion Engine 2.0 مضاعفة معدل الإطارات دون أن يتم إستهلاك طاقة إضافية، كما تدعم تقنية “Snapdragon Game Super” مضاعفة البيكسل في الصورة.

كما يدعم المعالج شاشة بجودة عرض QHD+، بمعدل تحديث 144Hz، أو شاشة بدقة 4K بمعدل تحديث 60Hz، وتدعم أيضاً معدل تحديث متغير في الشاشة من 1Hz إلى 240Hz، ويمكن للمعالج أن يدعم شاشة خارجية بدقة 8K عند معدل تحديث 30Hz، أو بدقة 1080 بيكسل عند معدل تحديث 240Hz.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 8s Gen 3 تدعم هذا العام إصدارات Honor وiQOO وRealme وأيضاً Xiaomi، على أن تبدأ الإصدارات المميزة بالرقاقة في الإنطلاق رسمياً للأسواق خلال بضعة أشهر.

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