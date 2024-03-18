شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية توثيق حسابك على "ثريدز" بالعلامة الزرقاء.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح تطبيق ثريدز للمستخدمين بالتحقق من هوياتهم والوصول إلى بعض الميزات الحصرية، وعلى غرار عملية التحقق في تويتر، ستحتاج إلى دفع رسوم شهرية ليتم توثيق حسابك على ثريدز، لذا ضع هذا السعر في الاعتبار عند إعداد حساب ثريدز الذي تريد توثيقه

إليك كيفية توثيق تطبيق ثريدز بكل سهولة

الخطوة 1: ستحتاج أولاً إلى التأكد من أن لديك حسابًا، بعد إنشاء حسابك لن تتمكن فعليًا من التحقق منه عبر تطبيق ثريدز بدلاً من ذلك، ستحتاج إلى فتح تطبيق إنستجرام والانتقال إلى ملفك الشخصي.

الخطوة 2: بمجرد وصولك إلى ملف التعريف الخاص بك، حدد الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا (الخطوط الأفقية الثلاثة) لسحب القائمة لأعلى.

الخطوة 3: حدد Meta Verified

الخطوة 4: بمجرد تحديده سيتم نقلك إلى قائمة Meta Verified في مركز حسابات ميتا، ولكن إذا لم يتم نقلك تلقائيًا إلى هناك، فحدد Meta Verified مرة أخرى في أسفل الشاشة، في قائمة التحقق من Meta ستتمكن من رؤية جميع الميزات التي تأتي مع التحقق.

الخطوة 5: في الصفحة التالية تأكد من أن الملف الشخصي المدرج هو الملف الشخصي الذي تريد تسجيله في عملية التحقق التعريفي، وبمجرد الانتهاء من ذلك حدد تسجيل.

الخطوة 6: قم بمراجعة معلومات الدفع في الصفحة الجديدة، للاشتراك في Meta Verified، ستدفع 15 دولارًا شهريًا، وسيتم إرسال الفاتورة إلى البطاقة الموجودة في الملف، إذا كنت موافقًا على دفع ذلك، فحدد الدفع الآن ثم حدد البطاقة التي تريد الدفع بها والتي ترتبط بمتجر التطبيقات الذي تختاره، وإذا لم يكن لديك بطاقة مسجلة، فستتم مطالبتك بإدخال واحدة، بمجرد العثور على بطاقتك حدد الاشتراك.

الخطوة 7: بمجرد الاشتراك، سيستغرق ميتا ما يصل إلى 48 ساعة لمراجعة ملفك الشخصي للتأكد من أنك مؤهل لعملية التحقق الخاصة به، لاحظ أنه لكي يتمكن ميتا من التحقق منك، يجب أن يكون لديك اسمك الكامل في ملفك الشخصي، وأن يكون لديك صورة ملف شخصي تظهر وجهك بوضوح وأن يكون لديك تمكي، إذا لم يقبل Meta طلب التحقق الخاص بك لسبب ما، فسيتم رد أموالك.

بمجرد قبول طلب التحقق الخاص بك، سيتم التحقق من هويتك على حسابات ميتا الخاصة بك، مما يعني أنك ستحصل على علامة الاختيار الزرقاء على إنستجرام وثريدز، لاحظ أن هذا لن يتحقق منك على فيسبوك.

ما هي تكلفة التحقق من ثريدز؟

يكلف التحقق من ثريدز 14.99 دولارًا شهريًا، إذا كنت قد دفعت بالفعل على إنستجرام، فقد تكون بطاقتك مسجلة بالفعل للاستخدام في ثريدز، إذا لم يكن الأمر كذلك فستتم مطالبتك بواحد عند التسجيل ليتم التحقق منه.

ما هي الشارة الزرقاء فى ثريدز؟

تشير الشارة الزرقاء الموجودة في ملف تعريف ثريدز إلى أنه تم التحقق منه، مما يعني أن هناك شخصًا حقيقيًا أو مؤسسة حقيقية تقف وراءه.