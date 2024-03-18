تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان الرسمي عن OnePlus Ace 3V في 21 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث وان بلس القادم في 21 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Ace 3V، ولقد أوضح الإعلان التشويقي صور رسمية لألوان الهاتف.

شغل هاتف OnePlus Ace 3V عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على موعد الرسمي لإطلاق هذا الإصدار.

ويظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، مع تصميم مسطح للإطارات في الجانبين، ويأتي الهاتف باللون البنفسجي.

أيضاً يعد هاتف OnePlus Ace 3V أولى الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 7+ Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما أكدت وان بلس في تفاصيل سابقة على أن البطارية في Ace 3V ستأتي بآداء وعمر أطول مقارنة بهاتف OnePlus 12، ومن المتوقع أن يأتي بسعة بطارية 5500 mAh.

ويظهر الهاتف في الإعلان التشويقي باثنان من الإختيارات في الألوان هما البنفسجي والرمادي، كما تكشف الصور التشويقية عن زر منزلق للتنبيهات، ومن المتوقع أن تتميز اللوحة الخلفية بتصميم زجاجي.

أيضاً يضم الجزء السفلي من الهاتف منفذ USB C، مع شبكة المكبرات الصوتية بنظام ستريو، وفتحة SIM، مع ميكروفون، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر