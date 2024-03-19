لمواجهة الطقس السيئ .. إجراءات عاجلة من التعليم لحماية المعلمين والطلاب

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية درجة الاستعدادات القصوى نتيجة الطقس السيئ التي تتعرض له البلاد منذ أيام مضت ومستمر حتى الآن، نتج عنه سقوط أمطار على بعض المناطق.

واتخذت المديريات إجراءات احترازية حرصًا منها على حياة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم للخطر في الطقس السيئ التي تشهده البلاد بشكل مفاجئ الفترة الحالية، تمثلت في الآتي:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول وعدم إعادتها إلا بعد التأكد من جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة في جميع الفصول.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة إن وجدت من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول أثناء سقوط الأمطار.

- التواصل مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية في حالة الطوارئ.

يُذكر أن مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة في المدراس غدا الثلاثاء نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وبحسب المصادر فإن قرار تعطيل الدراسة في المدارس يرجع إلى المحافظ في المحافظة التي تشهد تقلبات جوية، وليس للوزارة أي شأن به.

ووفقا للمصادر فإنه لم نتلق حتى الآن من الجهات المعنية ما يفيد باعتبار غدًا الثلاثاء إجازة بسبب حالة الطقس غير المستقرة.

وأكدت أنه في حال حدوث أي شيء بشكل مفاجئ يستدعي تعطيل الدراسة سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان لها، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتشهد عدة محافظات أمطارا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، ونشاط رياح تزيد من برود الجو، فيما يسود طقس مائل للدفء على منطقة جنوب سيناء، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)