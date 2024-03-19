شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone XS Max و Google Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل هاتفها iPhone XS Max العام الماضى، حيث تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone XS Max وبين هاتف Google Pixel 6a كما يلى:

هاتف iPhone XS Max

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic .

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) .

البطارية: 3179 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.

هاتف Google Pixel 6a

الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED.

المعالج: Google Tensor.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 6 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging.