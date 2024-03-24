شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رمضان فى عصر الديجتال.. كيف اختلفت مشاهدة المسلسلات من التليفزيون لمنصات البث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجمع أفراد الأسرة دائما في شهر رمضان من أجل مشاهدة المسلسلات بعد الإفطار، كانوا يفعلون ذلك أمام التلفزيون التقليدي، والآن اتجه الكثير إلى منصات البث مثل " Watch It" لمشاهدة المحتوى الرمضاني إما على الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر أو حتى شاشات التلفزيون الذى بعد توصيله بشبكة الانترنت.

مميزات منصات البث

كما أن ما يجعل منصات البث خيارًا أقرب للمشاهدين هو ما تقدمه من المميزات، ومنها إمكانية التحكم في المشاهدة، حيث يمكنك مشاهدة المسلسلات في الوقت الذي يناسبك، دون الحاجة إلى انتظار بثها على التلفزيون، وإمكانية تخطي الإعلانات، مما يوفر لك وقتًا أطول لمشاهدة البرامج، وكذلك إمكانية مشاهدة المحتوى على مختلف الأجهزة.

تتميز منصات البث بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يسهل على المستخدمين العثور على البرامج التي يرغبون في مشاهدتها.

وتشمل المسلسلات الرمضانية على منصة Watch It، الكبير أوي 8 ومسار إجباري والحشاشين وبابا جه وصيد العقارب وحق عرب وبيت الرفاعي وإمبراطورية ميم ولحظة غضب وعتبات البهجة.

ما الذى تحتاجه لمشاهدة أفضل على منصات البث؟

تحتاج منصات البث إلى اتصال إنترنت سريع للعمل بشكل صحيح، وتوفر بعض منصات البث ميزات تفاعلية، مثل التعليقات على البرامج ومشاركة المحتوى مع الأصدقاء، ويتم تحديث المحتوى بشكل دوري بإضافة مسلسلات وبرامج جديدة.