شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع "بيزنيس كارد" لشركة أبل موقعة من "ستيف جوبز" بـ 180 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال توقيع ستيف جوبز شيئًا يرغب الناس في دفع مبالغ ضخمة مقابله، حيث بيعت بطاقة عمل تحمل اسم "كمبيوتر أبل" عام 1983 موقعة بالحبر الأسود من قبل ستيف جوبز بمبلغ 181,183 دولار، وفقا لمزاد RR، وقال المتحدث باسم الشركة، مايك غراف، في بيان، إن هذا هو أعلى سعر تم بيعه لبطاقة العمل على الإطلاق.

تم إدراج بطاقة العمل ذات اللون الأبيض الفاتح على أنها "بطاقة عمل Apple Computer الموقعة من قبل ستيف جوبز والمصنفة بشكل مثالي منذ حوالي عام 1983"، وتتميز البطاقة بشعار قوس قزح قديم للشركة وقد تم امضاء جوبز باسم "ستيفن جوبز" مع إدراج لقبه كرئيس مجلس الإدارة، عنوان الشركة ومعلومات الاتصال مدرجة أدناه.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في RR Auction، بوبي ليفينغستون، في بيان: "إن بيع بطاقة عمل Apple الموقعة من قبل ستيف جوبز بأكثر من 180 ألف دولار يضع معيارًا جديدًا لبطاقات العمل الموقعة"، "إنها شهادة على الإرث الدائم لجوبز والتأثير العميق لشركة أبل على عالمنا الحديث."

سبق أن قامت RR Auction ببيع 10 بطاقات عمل لستيف جوبز بالمزاد العلني، يعود تاريخ واحدة منها فقط إلى عام 1983/ وهذه هي البطاقة الموقعة الوحيدة من ذلك العام وواحدة من البطاقات الوحيدة التي اجتازت مصادقة PSA/DNA.



ويحتوي الموقع على مجموعة من العناصر المعروضة للبيع تحت عنوان المزاد "ستيف جوبز وثورة كمبيوتر أبل"، يتضمن عرضًا كبيرًا لشعار قوس قزح نشأ من مصنع Macintosh، وأجهزة iPhone الأصلية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من المصنوعات اليدوية من عملاق التكنولوجيا.

وشارك جوبز في تأسيس شركة أبل في عام 1976 وقاد الشركة حتى ستة أسابيع قبل وفاته في عام 2011.

كان المؤسس معروفًا بعدم تقديم التوقيعات، ولهذا السبب تم بيع العناصر التي تحمل توقيعه بهذا السعر المرتفع، ووفقًا لمؤشر PFC40 Autograph Index، الذي يتتبع أفضل 40 توقيعًا مطلوبًا منذ عام 2000، فإن مؤسس شركة Apple لديه أعلى توقيع من حيث القيمة لشخص متوفى، تحت قيادة ستيفن هوكينج.

في حين أن مبلغ 181.183 دولارًا أمريكيًا لبطاقة العمل القديمة قد يبدو مبلغًا كبيرًا، إلا أنه يمثل جزءًا صغيرًا مما تم بيعه مقابل العناصر الأخرى التي وقعها ستيف جوبز.

تم بيع خطاب مكتوب من سطرين موقع من جوبز مقابل 479,939 دولارًا أمريكيًا في عام 2021، وتم بيع شيك بقيمة 175 دولارًا موقعًا من جوبز مقابل 106.985 دولارًا أمريكيًا في مايو 2023، وكان من المتوقع بيع الشيك مقابل 25000 دولار أمريكي وتلقى عرضًا نهائيًا بقيمة 85.558 دولارًا أمريكيًا.

وحتى العناصر التي لا علاقة لها بشركة أبل، مثل تذكرة فيلم "قراصنة الكاريبي" التي تحمل توقيع جوبز بالكاد يمكن قراءتها، بيعت مقابل 14653 دولارا، تم أيضًا بيع ملصق فيلم "Toy Story" الذي يحمل توقيع جوبز بالمزاد العلني مقابل 25000 دولار كحد أدنى.

وذهبت أكبر عملية بيع حتى الآن إلى مستندات التوقيع الأصلية لشركة Apple Computer Corporation، حيث تم التوقيع على الوثائق من قبل جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين، وقد بيعت بمبلغ 1.3 مليون دولار لإدواردو سيسنيروس في عام 2011، بعد أشهر قليلة من وفاة جوبز.