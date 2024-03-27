تكنولوجيا: برنامج Gemini في طريقه للوصول إلى الأجهزة اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق بحث جوجل، اقتربت الشركة من إطلاق برنامج Gemini chatbot الخاص بها على الأجهزة اللوحية.

منذ إطلاقه، أصبحت تجربة Gemini Android متاحة فقط على أجهزة مختارة، والتي لا تشمل الأجهزة اللوحية.

كان الاستبعاد منطقيًا بشكل خاص في ضوء أجهزة Pixel Tablet من جوجل، حيث يهدف إلى مضاعفة فعاليتها كشاشة ذكية مساعدة.

ولكن مع إصدار 15.12 من تطبيق بحث جوجل، ربما بالاشتراك مع الإصدار 1.0.618909562 من تطبيق Gemini، اتخذت جوجل خطوة مهمة نحو تقديم دعم Gemini لجهاز Pixel Tablet.

يأتي ذلك في شكل سلاسل جديدة داخل التطبيق تحدد استخدام الذكاء الاصطناعي على “الجهاز اللوحي“.

بشكل عام، على الرغم من ذلك، يبدو Gemini الموجود على Pixel Tablet مطابقًا تقريبًا لكيفية عمله على Pixel Fold. إحدى التفاصيل الجديرة بالملاحظة بشكل خاص هي أنه حتى بعد تمكين Gemini على جهاز Pixel Tablet، لا يزال من الممكن الوصول إلى مساعد جوجل الكلاسيكي.

فإذا قلت “Hey Google” عندما يكون الجهاز اللوحي في وضع الارساء، فسيقوم Google Assistant بالإجابة بدلاً من Gemini.

نتوقع حاليًا أن يكون Pixel Tablet هو أول جهاز لوحي يدعم Gemini رسميًا. ويبقى أن نرى ما إذا كان Gemini سيصل أيضًا إلى الأجهزة اللوحية الأخرى، مثل تشكيلة Galaxy Tab من سامسونج.

المصدر