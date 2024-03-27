تكنولوجيا: Nothing تُعلن عن مبادرة التصميم المشترك للهواتف الذكية – مشروع الإصدار المجتمعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعو Nothing مجتمعها للمشاركة في تطوير إصدار متميز من هاتف Phone (2a) لتمنح المبدعين فرصة تحويل أفكارهم إلى حقيقة ملموسة عبر تصميم القطع المادية وخلفيات الهواتف الذكية ومواد التغليف والتسويق. وسيقوم عشاق العلامة التجارية بالتصميم وتسليم التصاميم والتصويت عبر أربع مراحل، وسينتج عن ذلك تطوير الإصدار المجتمعي الرسمي لهاتف Phone (2a).

الرياض،المملكة العربية السعودية، 27 مارس 2024: أعلنت Nothing اليوم عن مشروع الإصدار المجتمعي، وهو مبادرة التصميم المشترك الأولى من نوعها التي تدعو أعضاء المجتمع إلى تصميم نسخة جديدة من هاتف Phone (2a) ومواد تغليفه وتخصيصه وإطلاقه.

صُمم كل منتج من Nothing حتى الآن ليلبي متطلبات العملاء. وسيتيح مشروع الإصدار المجتمعي الذي تطلقه شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في لندن بمشاركة المجتمع بالإبداع والاستفادة من مواهب أتباعها الأكثر ابتكاراً.

ستقوم Nothing خلال مدة المشروع التي تبلغ ستة أشهر وتضم أربع مراحل لتصميم هاتف واحد بجمع اقتراحات التصاميم للإصدار النهائي من هاتف Phone (2a). وستضم العناصر المادية والخلفيات والتصميمات الإبداعية للتغليف والتسويق، وستتاح للفائزين في كل مرحلة فرصة التعاون بشكل مباشر مع فريق Nothing أثناء قيامهم بتحويل إبداعاتهم إلى واقع ملموس.

المرحلة 1 – مارس

تصميم العناصر المادية

ضعوا لمستكم الخاصة على هاتف Phone (2a)، حيث سيتم منح الفائز فرصة التعاون مع فريق التصميم لدى شركة Nothing في لندن خلال تحويل فكرته إلى حقيقة. وسيُفتح باب التقديم لهذه المرحلة للجميع في 26 مارس 2024.

المرحلة الثانية – مايو

تصميم الخلفيات

صمموا سلسلة من الخلفيات لتتكامل بسلاسة مع العناصر المادية المختارة. وسيتم شحن المجموعة الفائزة المثبتة مسبقاً على الإصدار المجتمعي من هاتف Phone (2a).

المرحلة 3 – يونيو

تصميم مواد التغليف

فكروا خارج الصندوق خلال تصميم مواد التغليف، فهذه فرصتكم لصياغة تجربة فتح العلبة الخاصة التي تربط بين تصميم الهاتف وخلفياته من المرحلتين 1 و2.

المرحلة 4 – يوليو

الحملة التسويقية

صمموا وقدموا اقتراح إبداعي لتسويق الإصدار المجتمعي من هاتف Phone (2a). وبدعم من الفريق الإبداعي لهوية العلامة التجارية لدى Nothing، سيقوم أعضاء المجتمع بتطوير هوية مرئية ومحتوى تسويقي سيتم استخدامه للترويج للهاتف عند طرحه للبيع.

قال كارل باي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى Nothing: “نؤمن بمستقبل يتم فيه الدمج بين هوية الشركة وهوية المجتمع لنصبح كيان واحد. وربما سيتمكن المجتمع في المستقبل أيضاً من المساهمة في كتابة التعليمات البرمجية لنظام Nothing OS وتصميم المنتجات الأخرى معنا. وعلينا أن نؤمن بالناس وبمشاركة المعلومات والمعرفة بين الجميع. وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون فرصة عظيمة لتوسيع مجتمعنا، وأن هذا المشروع المشترك الذي يركز على التصميم والتسويق سيجذب الكثير من العقول المبدعة الجديدة. وأتطلع لرؤية ما سنصممه معاً“.

يستطيع مجتمع Nothing أن يشارك في أي فئة تناسب مهاراتهم. وبمجرد فتح باب التقديم، سيتمكن المتقدّمون من تحميل الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الداعمة الأخرى التي تعرض فكرتهم على أفضل وجه. وستقوم Nothing عند بدء كل مرحلة بمشاركة ملخص تفصيلي لجميع القواعد والإرشادات والنصائح المفيدة للمساعدة في تقديم المُقترح الناجح.

وسيبدأ التصويت عند انتهاء فترة تقديم المقترحات. ويمتلك المجتمع بعد ذلك فرصة إظهار دعمه للمقترحات المفضلة. وسيتم الحكم على جميع المشاركات المناسبة من قبل لجنة Nothing الداخلية التي تشمل خبراء من كافة مجالات التركيز وسيتم اختيار الفائز في كل مرحلة.

ستتم استضافة الفائزين من الفئات الأربع من قبل فريق Nothing في لندن لإطلاق الإصدار المجتمعي من هاتف Phone (2a)، والذي سيعرض جميع الأفكار الفائزة معاً ضمن جهاز واحد. وسيمثل هذا الحدث الإطلاق الرسمي للمنتج قبل طرحه للبيع.

توجهوا إلى Nothing.tech للاطلاع على التفاصيل حول كيفية الاشتراك وتواريخ التقديم الجديدة والشروط والأحكام الكاملة.

حول Nothing

تأسست “Nothing” في عام 2020 لجعل التكنولوجيا ممتعة مرة أخرى. في أقل من أربع سنوات، باعت “Nothing” أكثر من 2 مليون منتج حول العالم، بما في ذلك الهاتف (1)، الذي تم إدراجه في قائمة أفضل الاختراعات لعام 2022 من قبل مجلة “تايم” بفضل تصميمه المبتكر للهاتف الذكي.

من خلال التصميم المبتكر وابتكارات واجهة المستخدم، تقوم الشركة المقرَّة في لندن بخلق نظام بيئي بديل لمنتجات التكنولوجيا للشباب والمبدعين.

في عام 2023، أطلقت “Nothing” منتجين من الجيل الثاني: رفيق الصوت القوي Ear (2) وهاتف (2) المنتظر بشدة، الذي شهد ظهور “Nothing” في سوق الهواتف الذكية الأمريكية. كما قامت بإطلاق “CMF by Nothing”، وهو علامة فرعية تركز على جعل التصميم الرائع متاحًا للجميع. في مارس 2024، رحَّبت “Nothing” بثالث هاتف ذكي لها، وهو الهاتف (2a)، الذي يوفر تجربة هاتف ذكي يومية فريدة من نوعها بقوة، مضاعفًا الجهود في تلبية احتياجات المستخدم الأساسية بكل خبرة “Nothing” وهندسة وحرفية.

تُطوَر جميع منتجات “Nothing” بالتعاون الوثيق مع مجتمعها، الذي يضم أكثر من 8000 مستثمر خاص، وتتميز بالاهتمام بالاستدامة في المقام الأول.