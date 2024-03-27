شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح ميزة جديدة لتحميل جميع الصورة والفيديوهات بجودة HD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب لنظام أندرويد لتوفير ميزة جديدة ستجعل عملية إرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة أسهل مما هى عليه حاليًا، حيث تضيف الميزة الجديدة خيار إعداد يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون إرسال الوسائط بجودة عالية أو بجودة قياسية.

بمجرد تحديده، سيستخدم التطبيق تلقائيًا هذا التفضيل لجميع تحميلات الوسائط المستقبلية، وكانت واتساب قد طرحت مؤخرًا الميزة للسماح للمستخدمين بتثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل فى الدردشات الفردية والجماعية.

تم رصد الميزة الجديدة بواسطة متتبع تحديث WhatsApp WABetaInfo فى الإصدار التجريبى من واتساب لنظام أندرويد 2.24.7.17.

بدأ طرح الإصدار التجريبى لنظام أندرويد للمختبرين يوم الاثنين من خلال برنامج Google Play Beta، والتحديث الجديد يمنح المستخدمين القدرة على ضبط جودة تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة عبر الإعدادات، مما يلغى الحاجة إلى تكرار العملية فى كل مرة مع تحميل وسائط جديدة.

يمكن رؤية خيار الإعداد الجديد ضمن قائمة التخزين والبيانات، ويحمل عنوان جودة تحميل الوسائط ويقال أنه يحتوى على خيارين للجودة القياسية وجودة HD، بمجرد قيام المستخدم بتحديد خيار ما، ستتبع التحميلات المستقبلية التفضيل.

قدمت منصة المراسلة ميزة مشاركة الصور عالية الدقة فى أغسطس 2023، وبعد فترة وجيزة أضافت دعمًا لمقاطع الفيديو عالية الدقة أيضًا، ولكن فى الوقت الحالى، يتعين على المستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون إرسال الوسائط بجودة عالية أو بجودة قياسية يدويًا فى كل مرة يرسلون فيها صورًا أو مقاطع فيديو.



كان التحكم الدقيق مفيدًا لأولئك الذين يفضلون عادةً إرسال ملفات قياسية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة فقط فى بعض الأحيان، ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون فقط الالتزام بأحد الخيارات، تصبح هذه خطوة غير ضرورية.

والتحديث القادم لتطبيق واتساب سيصلح هذه المشكلة، لاسيما أن خيار شاشة المعاينة لتغيير الجودة لا يزال متاحًا، وتم ضبطه على التفضيل المختار فى الإعدادات.

كما تم الإعلان عن هذه الميزة لنظام أندرويد، ولكن لم يتم تأكيدها بعد لنظام iOS أو تطبيق سطح المكتب، تجدر الإشارة إلى أن أيًا من الخيارات الحالية لا يسمح للمستخدمين بإرسال الوسائط بدقةها الأصلية، خاصة إذا كان ملفًا كبيرًا الحجم، وللقيام بذلك، سيتعين على المستخدمين مشاركته كمستند.