شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون أدوبى ومايكروسوفت لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي فى مايكروسوفت 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت أدوبى ومايكروسوفت للإعلان عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة (AI) للمسوقين في مؤتمر Adobe Summit، وفي هذا التعاون، ستقدم أدوبى سير العمل والرؤى الخاصة بـ أدوبى Experience Cloud إلى مايكروسوفت Copilot لتطبيقات مايكروسوفت 365، تهدف الإمكانات الجديدة إلى تقليل صوامع البيانات والإزعاج الناتج عن استخدام تطبيقات متعددة ومختلفة لإكمال المهام المعقدة وبناء الاستراتيجيات.



وقد تم الإعلان عن التعاون بعد وقت قصير من كشف أدوبى عن إضافة إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة ومساعد الذكاء الاصطناعي في مجموعة منتجات Experience Cloud، بحسب موقع gadgets360 الهندى.

و أشارت الشركات إلى التعقيدات في مجال التسويق والتي أدت إلى ظهور أدوات وتطبيقات متخصصة لمهام محدد، من خلال تسليط الضوء على مشكلة صوامع البيانات والتنقل ذهابًا وإيابًا بين التطبيقات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الإنتاجية وإبطاء سرعة التأثير، أعلنت أدوبى ومايكروسوفت عن التعاون لمعالجة هذه التحديات بمساعدة واجهة موحدة وذكاء اصطناعي.

وقال جاريد سباتارو، نائب رئيس الشركة، الذكاء الاصطناعي في العمل، مايكروسوفت: "تشترك مايكروسوفت وأدوبى في هدف مشترك يتمثل في تمكين المسوقين من التركيز على العمل الأكثر أهمية - إنشاء حملات مؤثرة وتعزيز تجارب العملاء"، "من خلال دمج رؤى التسويق السياقية من تطبيقات أدوبى Experience Cloud وDynamics 365 ضمن تدفق العمل من خلال Copilot لـ مايكروسوفت 365، فإننا نحقق هدفنا المشترك بينما نساعد المسوقين على تبسيط جهودهم وكسر الحواجز وتحقيق نتائج استثنائية."

من خلال الشراكة، ستقوم أدوبى بتقديم الرؤى التسويقية وسير العمل ذات الصلة من تطبيقات أدوبى Experience Cloud إلى مايكروسوفت، والتي ستقوم بدمجها في Copilot لـ مايكروسوفت 365. ونتيجة لذلك، سيتمكن المستخدمون الذين يستخدمون كل من منتجات أدوبى وتطبيقات مايكروسوفت مثل Outlook وWord و أو PowerPoint، يمكنه الآن مشاركة البيانات بسهولة عبر الأنظمة الأساسية لإنشاء وبناء حملات واستراتيجيات تسويقية.

وفقًا للإعلان، تتضمن إحدى القدرات التي سيكتسبها Copilot بعد هذا الارتباط الحصول على البيانات من أدوات أدوبى مثل Customer Journey Analytics وأدوبى Workfront إلى تطبيقات مايكروسوفت مثل Outlook وTeams وWord، ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة على Copilot فيما يتعلق بحالة المشروع التسويقي والموافقات المعلقة والرؤى القابلة للتنفيذ والمزيد.