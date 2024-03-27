تكنولوجيا: هاتف vivo V40 SE 5G ينطلق بمعالج Snapdragon 4 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo V40 SE 5G الذي يأتي بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف vivo V40 SE 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1800-nit، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف V40 SE 5G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro بفتحة عدسات f/2.4، وتأتي كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، إلا أن صندوق التغليف لن يتضمن محول الشحن.

أيضاً تقدم vivo هاتف vivo V40 SE 5G بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Funtouch OS 14، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والبنفسجي بتصميم من جلدي.

ويتميز الهاتف بأبعاد 163.17 في 75.81 في 7.79مم، بينما يأتي النموذج الجلدي بسماكة 7.99مم، ويتميز الهاتف بوزن 185.5 جرام، بينما يأتي النموذج البنفسجي بوزن 191 جرام.

المصدر