شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Teams يحصل على ميزات Copilot AI الأكثر ذكاءً.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على تحسين الطريقة التي يعمل بها برنامج Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Microsoft Teams بطرق جديدة لاستدعاء المساعد أثناء محادثات الاجتماعات وملخصاتها والمزيد.

ويستطيع Copilot بالفعل تلخيص اجتماعات Teams، ولكن في الأشهر المقبلة، سيجمع بين النصوص المنطوقة والمحادثات المكتوبة في عرض واحد لتسهيل متابعة الاجتماعات التي ربما فاتتك.

كما حصل Copilot في Teams أيضًا على تحسينات في إنشاء الرسائل في الدردشة، مما يسمح لمستخدمي Teams بإعادة كتابة رسالة بطرق جديدة.

وتقول مايكروسوفت في منشور بالمدونة: "يمكن لبرنامج Copilot تعديل رسالتك لإضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، أو الإعجاب بالطريقة التي يتحدث بها القرصان ، وقريبًا ستتمكن أيضًا من إنشاء رسالة جديدة بناءً على السياق الموجود في دردشة Teams."

كما أن ملخص المكالمات الذكية لمكالمات Teams التقليدية المباشرة إلى الهواتف "سيكون متاحًا بشكل عام في الربع القادم مع Teams Premium"، وفقًا لمايكروسوفت.

وسيقوم ملخص المكالمات الذكي بتدوين الملاحظات تلقائيًا أثناء المكالمات، مما يسمح لك بتلخيص مكالمة هاتفية ورؤية إجراءات المتابعة دون الاضطرار إلى تدوين الملاحظات بشكل غريب.

وتعتبر كل تحسينات الذكاء الاصطناعي هذه في Microsoft Teams صغيرة في حد ذاتها، ولكنها تضيف ما يصل إلى مساعد طيار أكثر مرونة داخل Teams، ويعد تكامل Copilot في Teams بالفعل أحد الأمثلة الأكثر إثارة للإعجاب على تكامل Microsoft للذكاء الاصطناعي في تطبيقات Office ، مع القدرة على تلخيص الاجتماعات بسرعة بفضل الملخصات التي يمكن أن تخبرك بالضبط عندما تم ذكرك فى الاجتماع.

بالاضافة إلى الدفع المستمر لـ Copilot من Microsoft في Teams، تطلق Microsoft أيضًا ميزات اجتماعات مختلطة جديدة داخل Teams مصممة لتحسين تجربة المشاركين عن بعد وداخل الغرفة.

وسيأتي التبديل التلقائي للكاميرا لميزة IntelliFrame في Teams Rooms في وقت لاحق من هذا العام، وسوف يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل كاميرا في غرفة الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون من كاميرات الغرفة أو حتى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقد تم تصميمه لتبديل عرض الكاميرا تلقائيًا حتى يتمكن المشاركون عن بعد من الحصول على أفضل عرض، خاصة إذا تم إعاقة كاميرا معينة.

وسيكون التعرف على المتحدث متاحًا أيضًا لأي ميكروفون في غرف Teams فى معاينة أبريل، مما سيتيح لك تسجيل ملف تعريف الصوت والوجه الخاص بك بحيث يتم التقاط أي شيء تقوله في اجتماع Teams بشكل صحيح في النصوص.

وأخيرًا، لدى مايكروسوفت بعض شركات الاتصالات الجديدة التي تدعم ميزة Teams Phone Mobile التي تتيح لك الحصول على رقم واحد لـ Teams وجهازك المحمول.

وتقول Microsoft: "يسعدنا أن نعلن أن العديد من الشركاء الجدد بما في ذلك AT&T وOdido وVirgin Media O2 وVodafone UK سيبدأون في تقديم Teams Phone Mobile في وقت لاحق من هذا العام.