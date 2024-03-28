شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. نظام "Presto" الجديد وما هى استخداماته فى متاجر أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توشك شركة أبل على إجراء تغيير كبير في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة، وذلك من خلال نظام "Presto"، والذى سيسمح لموظفي Apple Store بتحديث برامج iPhone لاسلكيًا بينما لا يزال الهاتف في العلبة، باستخدام جهاز يشبه اللوحة، وفقاً لموقع gto5mac.

وفي الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية "Power On"، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن هذا النظام الجديد سيبدأ في طرحه على نطاق واسع في متاجر أبل في الولايات المتحدة في إبريل، على أن يصل إلى جميع المتاجر الأمريكية بحلول "أوائل الصيف"، وكانت العملية قيد الاختبار في متاجر Apple محددة منذ نهاية عام 2023.



أبلغ Gurman لأول مرة عن هذا النظام في أكتوبر الماضي، ووجد موقع 9to5Mac لاحقًا دليلاً على الميزة في iOS 17.2. تتمحور التكنولوجيا حول "جهاز يشبه الوسادة يمكن للمتجر وضع صناديق أجهزة iPhone فوقه"، ويستطيع النظام تشغيل أجهزة iPhone، وتحديث برامجها، ثم إيقاف تشغيلها مرة أخرى، وكل ذلك بينما تظل الهواتف في صناديقها.



و كتب جورمان:

يشبه النظام إلى حد ما حجيرة معدنية للأحذية، ويمكنه استخدام MagSafe والتقنيات اللاسلكية الأخرى لتشغيل iPhone دون فتح العبوة، ويقوم بتنزيل وتثبيت برامج جديدة ثم يقوم بتشغيل الهاتف مرة أخرى.



ويعني هذا التغيير أن الأشخاص الذين يشترون أجهزة iPhone جديدة من متاجر Apple لن يضطروا على الأرجح إلى تحديث أجهزتهم على الفور بعد إخراجها من الصندوق، وبدلاً من ذلك، سيتمكن متجر Apple Store من تحديث الأجهزة عند إصدار إصدارات iOS جديدة.

كما هو الحال الآن، يتم شحن أجهزة iPhone من المصنع مع أي إصدار iOS كان متاحًا في ذلك الوقت، وهذا يعني أن الملايين من أجهزة iPhone تأتي مزودة بإصدارات iOS التي تعد تحديثات متعددة قديمة بحلول وقت وصول الهاتف إلى العميل.

‏