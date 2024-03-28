شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط أبل تحصل على مسارات مخصصة مع iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تخطط شركة Apple لإضافة دعم "للطرق المخصصة" في خرائط Apple في نظام التشغيل iOS 18، وفقًا للكود الذي تمت مراجعته بواسطة موقع MacRumors.

لا تقدم ‌Apple Maps‌ حاليًا طريقة لإدخال المسارات المحددة ذاتيًا، حيث يقتصر مستخدمو الخرائط على خيارات Apple المحددة مسبقًا، ولكن هذا قد يتغير في ‌iOS 18‌.، وقامت شركة Apple بدفع ملف ‌iOS 18‌ إلى الواجهة الخلفية لخرائطها المسمى "CustomRouteCreation"، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الكثير من خلال الملف باستثناء الاسم، إلا أنه يذكر أن هذه الميزة القادمة ستقتصر على الولايات المتحدة عند الإطلاق.

ستسمح المسارات المخصصة للمستخدمين بتعيين الطرق المحددة التي يريدون السفر إليها، سواء لأغراض المناظر الطبيعية أو للتعرف على المسار، لقد كانت خيارات المسار التي تتجاوز الخيار الافتراضي إحدى ميزات خرائط Apple‌ المطلوبة بشدة لعدة سنوات حتى الآن، وتسمح الخدمات الأخرى مثل خرائط Google للمستخدمين بإنشاء مسارات مخصصة على جهاز كمبيوتر ثم عرضها على جهاز يعمل بنظام iOS.

سيتم تقديم iOS 18‌ في مؤتمر المطورين العالمي يوم الاثنين 10 يونيو. لمزيد من التفاصيل حول التحديث، راجع تقريرنا حول iOS 18.