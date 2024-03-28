شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظام التشغيل iOS 18 سيكون "الإصلاح الأكثر طموحًا" لجهازة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة Apple اليوم أن مؤتمر WWDC 2024 سيبدأ فى 10 يونيو، حيث نتوقع إصدار iOS 18 وميزات الذكاء الاصطناعى الرئيسية الجديدة.

وفى تقرير جديد اليوم، كررت بلومبرج أن نظام التشغيل iOS 18 سيكون “الإصلاح الأكثر طموحًا لبرنامج iPhone فى تاريخه”، ومع ذلك، هناك شيء واحد لا ينبغى توقعه فى مؤتمر WWDC، وهو برنامج الدردشة الآلى المولد بتقنية الذكاء الاصطناعى الخاص بشركة Apple والمشابه لـ ChatGPT أو Google Gemini.

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iOS 18 فى مؤتمر WWDC 2024

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أفادت مصادر متعددة أن شركة Apple ستتعاون مع شريك، مثل Google، لتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة على الأقل فى نظام التشغيل iOS 18، وبحسب ما ورد أجرت شركة Apple أيضًا محادثات مع Baidu وOpenAI حول الإمكانات الشراكه.



وفى تقرير اليوم، كتب مارك جورمان من بلومبرج أن إعلانات أبل "ستتضمن عددًا كبيرًا من الميزات الاستباقية الجديدة لمساعدة المستخدمين فى حياتهم اليومية"، ومع ذلك، لن تتضمن الإعلانات برنامج الدردشة الآلى الخاص بشركة Apple.

ويقول التقرير:"ستتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعى لشركة Apple عددًا كبيرًا من الميزات الاستباقية الجديدة لمساعدة المستخدمين فى حياتهم اليومية، ومع ذلك، لا تخطط الشركة لإطلاق برنامج الدردشة الآلى الخاص بها والذى يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى، وبدلًا من ذلك، تجرى شركة Apple محادثات مع شركاء محتملين مثل Google التابعة لشركة Alphabet Inc، وOpenAI لتوفير خدمات الذكاء الاصطناعى التوليدية، حسبما أفادت بلومبرج نيوز،

بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة، يقال أن iOS 18 سيتضمن أيضًا تغييرات فى واجهة المستخدم، بالإضافة إلى خيارات تخصيص الشاشة الرئيسية الجديدة.

على وجه الخصوص، يقال أن iOS 18 سيسمح لمستخدمى iPhone بوضع أيقونات التطبيقات بحرية على شاشاتهم الرئيسية، دون التقيد بتخطيط الشبكة الحالى، أما بالنسبة لتحديث watchOS 11 لهذا العام لساعة Apple Watch، فتقول بلومبرج إننا يجب أن نتوقع "تحديثًا بسيطًا".

تعمل Apple أيضًا على VisionOS 2 لـ Apple Vision Pro، إلى جانب التحديثات لأجهزة iPad وMac وApple TV.