شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: كسوف الشمس فى أبريل سيؤدى إلى نتيجة غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يحدث كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة يوم 8 أبريل، ويخطط الناس ليكونوا فى المكان المناسب عند حدوثه.

والمكان المثالى هو مسار بطول 100 ميل يمتد من ولاية ماين في الشمال الشرقي وصولاً إلى تكساس في الجنوب، وسيسمح لك التواجد في هذا المسار بتجربة لحظة عابرة ستشهد تضاءل ضوء النهار وتوقف ضوضاء الطبيعة عندما تنخدع المخلوقات بالغسق الكاذب.

والنتيجة الأخرى، وفقًا لبحث نُشر مؤخرًا، هي أنه من الممكن أيضًا أن يكون هناك ارتفاع طفيف في حوادث المرور، ومع ذلك، لا يُعتقد أن السبب هو أن السائقين المشتتين ينظرون من نافذة سياراتهم لإلقاء نظرة أفضل على الكسوف، أو أن يصبحوا فجأة في حيرة من أمرهم بسبب الضوء الخافت.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن الزيادة في حوادث التصادم ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع حجم حركة المرور حيث يشق ملايين الأشخاص طريقهم نحو منطقة مركزة في الولايات المتحدة.

ويقول البحث، الذي نُشر هذا الأسبوع في مجلة JAMA Internal Medicine، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث السيارات المميتة في الولايات المتحدة خلال آخر كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة في عام 2017، والذي امتد مساره الكلي من الساحل إلى الساحل.

وأشارت البيانات إلى زيادة بنسبة 31% في المخاطر على السلامة المرورية في وقت قريب من كسوف الشمس الكلي لعام 2017، وبالقيمة المطلقة بلغ هذا المتوسط ​​شخصًا إضافيًا متورطًا في حوادث تصادم كل 25 دقيقة وحالة وفاة إضافية واحدة كل 95 دقيقة.

وقالت الصحيفة إن المخاطر النسبية الإجمالية توصف بأنها "مماثلة فى حجمها للمخاطر المرورية المتزايدة التي لوحظت في عيد الشكر أو يوم الذكرى أو عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو".

وعلى غرار كسوف الشهر المقبل، خلق الكسوف الذي حدث قبل سبع سنوات الكثير من الإثارة لأن مسار الكسوف الكلي وقع على مسافة 300 ميل بالسيارة لثلث البلاد، و سافر ما يقدر بنحو 20 مليون شخص من منازلهم إلى مدينة أخرى لمشاهدة الحدث السماوي، مما أدى إلى زيادة عدد السيارات على الطريق أكثر من المعتاد.

ومع زيادة حركة المرور، وصف الباحثون العوامل المحتملة لارتفاع حوادث التصادم في ذلك الوقت بأنها "السفر على طرق غير مألوفة، والسرعة للوصول في الوقت المحدد، وتشتيت انتباه السائق بسبب حدث سماوي نادر، والإعاقة الناجمة عن المخدرات أو الكحول بسبب الكسوف". الاحتفالات ومشاهدة الكسوف من مواقع غير آمنة على جانب الطريق.

وسيكون الكسوف الكلي التالى للشمس ضمن نطاق القيادة لأكثر من 200 مليون شخص، ولذلك يُنصح أولئك الذين يقفزون في السيارة ليشقوا طريقهم إلى مكان المشاهدة "باحترام حدود السرعة، وتقليل عوامل التشتيت، والسماح بتقدم أكبر، وارتداء حزام الأمان ، وتجنب القيادة أثناء إعاقة. مع كل ما تم الاعتناء به.