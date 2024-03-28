شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب "نماذج وهمية" لهاتف iPhone 16.. شاهد التصميم المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما لا نزال على بعد أشهر من إطلاق سلسلة iPhone 16، إلا أننا نشهد كل أسبوع تسريبات جديدة للجيل القادم من هواتف iPhone، وحتى الآن، كانت هناك تسريبات وشائعات حول الميزات التي يمكن أن تقدمها الطرازات الجديدة، الآن، تسربت النماذج الوهمية لسلسلة iPhone 16 عبر الإنترنت، مما يقدم لمحة عن تغييرات التصميم المحتملة التي قد تخبئها شركة Apple لتشكيلتها القادمة.

وأفادت Macrumors نقلاً عن مصادر متعددة أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max يمكن أن يأتيا بأحجام عرض أكبر مقارنة بأسلافهما، ومن المتوقع أن يحتفظ iPhone 16 وiPhone 16 Plus بنفس أبعاد طرازي iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

تسلط الانطباعات الأولية من الصور المسربة الضوء على التباين في الحجم بين iPhone 16 Pro وiPhone 15 Pro العام الماضي، حيث يتميز الأول بشاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما يقدم الأخير شاشة مقاس 6.1 بوصة في حالة تصديق التسريبات، وبالمثل، يقال إن iPhone 16 Pro Max يتميز بشاشة مقاس 6.9 بوصة، مقارنة بشاشة iPhone 15 Pro Max مقاس 6.7 بوصة.

وعلاوة على ذلك، تسلط الصور التفصيلية الضوء على التغييرات المحتملة في موضع الزر، مما يشير إلى خطة Apple للتخلص من مفتاح كتم الصوت على iPhone 16 وiPhone 16 Plus، ويقال إن الهواتف القادمة تحتوي على زر إجراء، على غرار طرازات iPhone 15 Pro، مع ملاحظة أن الصور المسربة تشير إلى أن زر الإجراء الموجود في طرازات iPhone 16 سيكون أكبر من سابقه.

كذلك فإن واحدة من أكثر الميزات التي تم الحديث عنها هي إعادة تصميم نتوء الكاميرا الخلفية في نماذج iPhone 16 الوهمية، ومن المتوقع أن يتضمن الإعداد، من خلال نتوء على شكل حبوب منع الحمل، عدسات واسعة وفائقة الاتساع مخصصة على iPhone 16 وiPhone 16 Plus، مع وجود الميكروفون بجانب العدسات وفلاش الكاميرا الموجود خارج وحدة الكاميرا.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم جميع طرز iPhone 16 الأربعة زرًا جديدًا يطلق عليه اسم “زر الالتقاط”، وويقال إنه يهدف إلى تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي والفيديو. يُشاع أن زر الالتقاط، الذي تم وضعه بجانب زر الطاقة، ميكانيكي ويستجيب لكل من الضغط واللمس، مما قد يؤدي إلى تحسين قدرات أيفون كبديل للكاميرا لتصوير مقاطع الفيديو بسرعة.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن سلسلة iPhone 16 في سبتمبر من هذا العام، لكن تاريخ الإطلاق غير معروف بالطبع لأننا لا نزال على بعد عدة أشهر من حدث iPhone 16.