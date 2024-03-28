تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy M55 5G بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن هاتفها المتوسط Galaxy M55 5G، الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ويدعم معايير IP67 في المقاومة، كما يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتف Galaxy M55 5G بشاشة AMOLED Plus بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1000 nits، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1.

ويأتي هاتف M55 5G برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وللإتصال يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2، وNFC، كما يضم منفذ USB C.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم سامسونج هاتف Galaxy M55 5G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية بنظام ستريو، ويدعم معايير IP67 لمقاومة الماء والأتربة، ويتميز Galaxy M55 5G بتصميم بسمك 7.8مم، كما ينطلق بوزن 180 جرام.

وتقدم سامسونج الهاتف بإختيارات ألوان تشمل الأخضر الفاتح والأزرق، على أن يتوفر في عدد من الأسواق خلال الفترة القادمة بسعر 540 دولار.

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