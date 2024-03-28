شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رمضان فى عصر الديجيتال.. مراقبة صحة الصائم من ساعته الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الساعات الذكية مثل apple watch أفضل الأدوات التكنولوجية للصائم، حيث إنها تساعد على مراقبة صحته، وتقديم إحصائيات عن النشاط البدني وحجم السوائل المُستهلكة، وتستخدم هذه الساعة الذكية في مراقبة مؤشرات اللياقة البدنية، مثل معدل ضربات القلب، فتساعد على مراقبة تأثير الصيام على صحة القلب، وتقديم تنبيهات في حال حدوث أي تغيرات غير طبيعية.

علامات حيوية مهمة تتابعها عبر ساعتك الذكية

كما تنبه عن مستوى ضغط الدم خلال فترة الصيام، سواء في حال ارتفاعه أو انخفاضه، وتراقب مستوى الأكسجين في الدم في حال انخفاضه، وكذلك تنقل عدد الخطوات مع تقديم نصائح لتحسين اللياقة البدنية، وتُساعد على مراقبة جودة النوم خلال فترة الصيام، وتقديم نصائح لتحسينها، وكذلك مراقبة مدة النوم، وتقديم نصائح للحصول على قسط كافٍ من النوم.

نظام الغذاء والتحكم في زيادة الوزن

وتقدم الساعة الذكية تقرير عن عدد السعرات الحرارية المُستهلكة خلال فترة الصيام، مع تقديم نصائح للحفاظ على وزن صحي، وكذلك مستوى الترطيب خلال فترة الصيام، وتقديم تنبيهات لشرب كمية كافية من الماء.

راقب تقدمك بشكل منتظم عبر الساعة الذكية وقم بإجراء التعديلات اللازمة على خططك، ولا تتجاهل أي أعراض غير طبيعية، وقم باستشارة الطبيب في حال شعورك بأي مشكلة.

يمكن أن تكون الساعات الذكية أداةً قويةً لمراقبة صحة الصائم خلال شهر رمضان، ولكن من المهم استخدامها مع الحرص على استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلة صحية.