شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف Pixel 9 من جوجل سيأتى بثلاثة أحجام هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Google لتغيير إستراتيجيتها للهواتف الذكية في عام 2024 من خلال إطلاق ثلاثة نماذج مختلفة من هاتف Pixel 9 القادم، وذلك وفقًا لموقع 91mobiles ، حيث يدعي الموقع الآن أن العروض التي تم نشرها في وقت سابق من هذا العام (التي أنشأتها OnLeaks) كانت في الواقع لجهاز Pixel 9 ، Pro و Pixel 9 Pro “XL” ، وليس Pixel 9 العادي، الذي يتم مشاركته لأول مرة في صور جديدة اليوم.

واستخدمت جوجل العلامة التجارية XL لأجهزة Pixel الأكبر حجمًا حتى عام 2019 تقريبًا ، لكنها اختفت مع Pixel 5 ذو الحجم الواحد وبقيت كذلك عندما تحولت الشركة إلى اسم "Pro" بدءًا من عام 2021، و الآن يبدو أن جوجل ستتبع المزيد من استراتيجية iPhone وتقسيم الطبقة الاحترافية إلى حجمين مختلفين، وإحياء لقب XL أمر منطقي في هذه الحالة.



ويتوافق هاتف Pixel 9 القياسي مع تصميم التسريبات السابقة، مع حواف مسطحة (على عكس Pixel 8 و 8 Pro المنحنية) وزوايا العرض التي يبدو أنها تنمو بشكل أكثر تقريبًا كل عام.

وتقترح العروض أحجامًا مختلفة للشاشة لجميع الأجهزة الثلاثة:

Pixel 9 Pro XL: شاشة مقاس 6.5 بوصة

بكسل 9 Pro: شاشة مقاس 6.1 بوصة

بكسل 9: شاشة مقاس 6.03 بوصة

وهذا يعني في الواقع انخفاضًا طفيفًا في طراز XL نظرًا لأن هاتف Pixel 8 Pro الحالي يحتوي على شاشة مقاس 6.7 بوصة، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد هاتف 8 Pro ببساطة هاتفًا كبيرًا جدًا، لذلك ربما تحاول جوجل تحقيق توازن أفضل.

وسيتضمن كلا هاتفي Pixel 9s "Pro" نظام كاميرا ثلاثية في الخلف، لذا إذا كنت تنتظر بفارغ الصبر أن تقدم جوجل أفضل إمكانات التصوير الفوتوغرافي لديها بحجم أصغر، فقد تكون هذه هي اللحظة المناسبة لك.

ضع في اعتبارك أننا لا نزال على بعد عدة أشهر من ظهور أجهزة Pixel الرئيسية الجديدة ، ولدى Google أجهزة أخرى يجب التركيز عليها أولاً.

من الآن وحتى أكتوبر، يمكنك أن تتوقع رؤية Pixel 8A و Pixel Fold 2 ، ويمكن الإعلان عن كلاهما خلال الكلمة الرئيسية I / O للشركة في مايو.

وإذا تقدمت سريعًا إلى العام المقبل، فيمكننا من الناحية النظرية رؤية Pixel 9A، وهو ما يعني أربعة أنواع مختلفة من هذا الجيل في المجموع.