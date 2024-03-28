تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يعمل على تحسين القوائم لتسهيل الأمور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت خدمة خرائط جوجل على ميزات جديدة لمساعدتك في رحلاتك الصيفية. فقد أصبح من السهل الآن اكتشاف قوائم مفيدة من أهم المواقع ومجتمع الخرائط، بدءًا من “مدن محددة” في الولايات المتحدة وكندا.

عندما تبحث عن إحدى تلك المدن في الخرائط، يمكنك التمرير سريعًا لأعلى لرؤية قوائم التوصيات المنسقة “من الأشخاص الذين يعرفون المدينة جيدًا“، كما تقول جوجل.

ستكون هناك أيضًا قوائم من “المواقع التي تحبها“، مثل المطاعم المنسقة من The Infatuation، وأدلة Lonely Planet، ومسارات الرحلات لمدة 36 ساعة في New York Times، وأدلة OpenTable لأفضل المطاعم الجديدة.

ستكون هناك أيضًا قوائم مطاعم جديدة تم إنشاؤها بواسطة خرائط جوجل استنادًا إلى “الأماكن التي يهتم بها الأشخاص أو يحبونها على الخرائط في الوقت الحالي“.

سيتم إطلاق ذلك في أكثر من 40 مدينة عبر الولايات المتحدة وكندا هذا الأسبوع. ويتم تحديث القائمة الشائعة أسبوعيًا بالأماكن التي زادت شعبيتها مؤخرًا على الخرائط، وتعرض القائمة الأعلى الأماكن التي يحبها الأشخاص باستمرار، وتهدف قائمة الأحجار الكريمة إلى إظهار “أفضل سر محتفظ به في الحي“، المليء بالمطاعم التي لا تزال تحلق تحتها.

إذا كنت تحب استخدام القوائم في الخرائط، فسوف تحب حقيقة أنه يمكنك الآن إعادة ترتيب الأشياء فيها كيفما تشاء.

يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مرتبة وربط المحتوى من قنواتك الاجتماعية في قائمتك، وذلك لإظهار سبب استحقاق مكان ما لمكانته.

سيكون كل هذا متاح في تطبيق الخرائط عالميًا قبل نهاية هذا الشهر.

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