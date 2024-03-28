شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. آخر رحلة تجريبية للصاروخ ساتورن 1 تمهيدا لرحلة القمر التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا أول معزز لصاروخها الجديد ساتورن 1 فى رحلة تجريبية أخيرة فى مثل هذا اليوم 28 مارس منذ أكثر من نصف قرن فى عام 1963، حيث ساعدت هذه الرحلة شبه المدارية غير المأهولة فى تمهيد الطريق أمام رواد الفضاء للانطلاق إلى القمر فى أول رحلة تاريخية لهم.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بعد مرحلة الاختبار الأولية هذه، بدأت ناسا في إطلاق رحلات تجريبية بمرحلة ثانية مع إصدارات نموذجية من وحدة القيادة الخاصة بخدمة أبولو.



حملت هذه الرحلة التجريبية، التي تحمل اسم SA-4، مرحلة ثانية وهمية لاختبار الديناميكا الهوائية للمرحلة الثانية الحقيقية.



كما أن ناسا اختبرت أيضا خلال هذه الرحلة النظام الجديد للتعامل مع عطل المحرك.



وتمت برمجة أحد المحركات الثمانية ليتوقف عن العمل في منتصف الرحلة، وتم بعد ذلك إعادة توجيه الوقود من هذا المحرك إلى المحركات الأخرى حتى يتمكن الصاروخ من الاستمرار فى رحلته.