شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو الطب الشرعى الفلكى فى الفضاء؟.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يعيد برنامج أرتميس التابع لناسا رواد الفضاء إلى القمر وإنشاء مختبر مدارى دائم بحلول نهاية العقد، وفى الوقت نفسه تتخذ الشركات الخاصة خطوات مهمة فى نقل العملاء الذين يدفعون إلى الفضاء، ومع توسع بصمة البشرية إلى ما هو أبعد من التضاريس المألوفة للأرض إلى القمر وربما أبعد من ذلك، يظهر مجال جديد مثير للاهتمام وهو الطب الشرعي الفلكى.

وهذا الانضباط، الذى لا يزال في بداياته، مدفوع بحتمية الطبيعة البشرية، حيث يمثل الفضاء بيئة فريدة وقاسية لتحقيقات الطب الشرعي، توفر الإعدادات التى تظهر الجاذبية المتغيرة، والإشعاع الكونيى، ودرجات الحرارة القصوى، والحاجة إلى أنظمة مناخية توفر الأكسجين، بعض الأمثلة على المتغيرات غير الأرضية التى يواجهها المستكشفون المستقبليون.

على عكس الأرض، حيث تشكل الجاذبية، وهي قوة ثابتة، العديد من جوانب واقعنا، فإن الانخفاض الكبير في الجاذبية في الفضاء يقدم تحديات جديدة في فهم كيفية تصرف الأدلة، ويعد هذا التحول أمرًا بالغ الأهمية لعلوم الطب الشرعي، مثل تحليل أنماط بقع الدم، والذي يعتمد بشكل كبير على تأثيرات الجاذبية لتحديد الظروف التي تتشكل فيها بقع الدم.

وتستحضر فكرة الجاذبية في الفضاء صور رواد الفضاء المعلقين فى فراغ الفضاء أو الجمباز العائم فى محطة الفضاء الدولية (ISS).

ومع ذلك فإن انعدام الجاذبية الحقيقي موجود بعيدًا عن أي أجرام سماوية، عندما تكون قريبًا من جسم مثل القمر أو الكوكب، سيكون هناك تأثير جاذبية، بما فى ذلك عندما تكون في مدار حول كوكب مثل الأرض.

ولذلك فإن معظم البيئات فى الفضاء لديها جاذبية منخفضة أو صغرى بدلا من الجاذبية الصفرية، ونظرًا لأن الجاذبية موجودة في كل مكان وثابتة إلى حد كبير، فإننا لا نوليها سوى القليل من الاهتمام، وعادةً ما نقوم بإدخالها تلقائيًا في الحسابات باعتبارها ثابتة دون تفكير ثانٍ.

ولكن بالنسبة لعلم الطب الشرعي مثل تحليل نمط بقع الدم، فإن الجاذبية يلعب دورًا حاسمًا في كيفية تفاعل الدم السائل المحمول جواً مع السطح ويخلق أنماطًا للبقع.

ويعد تحليل نمط بقع الدم هو استخدام ديناميكيات الموائع والفيزياء والرياضيات لفهم رحلة الدم وأصله وتفسير كيفية ترسيبه على السطح في التحقيقات الجنائية.

في دراسة نُشرت مؤخرًا، بشأن فهم المبادئ الأولية لكيفية تأثير بيئة الجاذبية المتغيرة في الفضاء على تخصصات علوم الطب الشرعي المستقبلية.

في هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة Forensic Science International: Reports، استخدمنا طائرة أبحاث طيران مكافئة تحفز فترات قصيرة من الجاذبية الصغرى بسبب مسار طيرانها لأعلى ولأسفل، ويُشار إلى هذا النوع من الطيران بالعامية باسم "المذنب القيء".

خلال هذه الفترة من الجاذبية الصغرى، تم إسقاط عدد من قطرات الدم على قطعة من الورق، ثم تم تحليل بقع الدم الناتجة باستخدام البروتوكولات الأرضية الروتينية، في حين أن المفهوم يبدو بسيطًا، إلا أن التحدي يكمن في إنشاء منطقة آمنة ويمكن التحكم فيها لإجراء التجارب على متن طائرة كانت تسقط على الأرض لمدة 20 ثانية.