شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع دعوى قضائية ضد مهندس iOS بتهمة تسريب تفاصيل تطبيق Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد موظف سابق بتهمة تسريب معلومات سرية، بما في ذلك تفاصيل غير معروفة حول تطبيق Apple’s Journal، وتطوير سماعة الرأس VisionOS والمزيد إلى الصحفيين وموظفي الشركات الأخرى.

وتقول الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية كاليفورنيا، إن الشخص المتهم، ويسمى Andrew Aude قام أيضًا بتسريب استراتيجيات الامتثال التنظيمي، وعدد الموظفين، وخصائص أجهزة المنتج الأخرى.

كما ذكرت MacRumors سابقًا، تقول الشركة إن Aude ادعى أنه قام بتسريب المعلومات حتى يتمكن من "قتل" المنتجات والميزات التي اعترض عليها.

وأشارت شركة Apple إلى العديد من الاتصالات في الدعوى القضائية:

بين يونيو وسبتمبر 2023 فقط، تواصل أودي مع صحفي في صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، والذي أطلق عليه السيد أودي اسم "Homeboy"، أكثر من 1400 مرة باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. وقرأ السيد Aude أيضًا "Homeboy" وهي قائمة الميزات النهائية لمنتج Apple غير المعلن عنه عبر الهاتف. أرسل السيد أودي لصحفية أخرى في The Information أكثر من 10000 رسالة نصية وسافر عبر القارة لمقابلتها.

وتظهر لقطة الشاشة التالية لتبادل الرسائل المشفرة على تطبيق Signal بين Aude وصحفي وول ستريت جورنال في الشكوى، كما تقول شركة Apple، غالبًا ما كان Aude يلتقط ويحفظ لقطات شاشة لاتصالاته على جهاز iPhone الخاص بالعمل الذي أصدرته شركة Apple للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تتهم شركة أبل Aude بتسريب قائمة الميزات النهائية لتطبيق Apple Journal في مكالمة هاتفية حدثت في أبريل 2023 لنفس المراسل، وظهرت قصة حول ميزات التطبيق التي لم يتم إصدارها في نفس الشهر في صحيفة وول ستريت جورنال .

وانضم Aude إلى Apple في عام 2016 كمهندس iOS يركز على تحسين أداء البطارية، ويكتب محامو شركة Apple أن طبيعة الدور أعطت Aude إمكانية الوصول إلى "المعلومات المتعلقة بالعشرات من منتجات Apple الأكثر حساسية".

وتقول الشركة إنه لم يتم اكتشاف التسريبات حتى أواخر عام 2023، وعندما جلس ممثلو شركة Apple لأول مرة مع Aude في نوفمبر 2023، نفى تورطه في التسريبات وكذب بشأن وجود هاتف iPhone الخاص به الذي أصدرته شركة Apple معه.

وبعد ذلك، كما يزعمون، تظاهر بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، "وأخرج جهاز iPhone الخاص به من جيبه أثناء الاستراحة وحذف بشكل دائم كميات كبيرة من الأدلة من جهازه"، بما في ذلك تطبيق Signal

تقول الشكوى " اعترف Aude بأنه قام بتسريب معلومات حول استراتيجيات شركة Apple للامتثال التنظيمي، والمنتجات غير المعلنة، وسياسات التطوير، وخصائص الأجهزة لبعض المنتجات التي تم إصدارها إلى اثنين من الصحفيين على الأقل.

وتم فصله بعد ثلاثة أيام، ويقول ملف Apple إن الشركة تسعى إلى إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، وتعويضات، و"استرداد أو إلغاء" المكافآت وخيارات الأسهم، بالإضافة إلى "أمر يوجه السيد Aude بعدم الكشف عن معلومات Apple السرية والمملوكة لأطراف ثالثة دون موافقة كتابية منها.