شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn يبدأ فى عرض مقاطع فيديو قصيرة مشابهة لـ Instagram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم منصة البحث عن الوظائف LinkedIn، حيث تم النظر إلى المنصة لفترة طويلة على أنها مساحة احترافية يفتحها الموظف للتواصل أو البحث عن فرص أفضل، ومع ذلك، قد يصبح موقع LinkedIn قريبًا أكثر من مجرد موقع للبحث عن الوظائف.

وذكر تقرير حديث أن المنصة تفكر في فكرة تضمين الألعاب لتسلية الباحثين عن عمل، حيث أكدت LinkedIn أنها تعمل أيضًا على ميزة نعرفها جميعًا بالفعل، وهى مقاطع الفيديو القصيرة والمعروفة أيضًا باسم reels.

وفقًا لتقرير صادر عن Techcrunch، أخبرت LinkedIn أنها تختبر تقديم موجز فيديو قصير إلى النظام الأساسي، تمثل هذه الخطوة خروجًا كبيرًا عن المشهد التقليدي لـ LinkedIn، مما يستهل حقبة جديدة من المحتوى الديناميكي والمشاركة التفاعلية داخل مجتمعها.

وأضاف التقرير أيضًا أن الرحلة نحو هذه الميزة بدأت عندما عثر أوستن نول، مدير الإستراتيجية في شركة McKinney، على نموذج أولي لخلاصة الفيديو الموجودة داخل شريط التنقل في LinkedIn، وبنقرة سريعة على علامة التبويب "الفيديو"، يتم نقل المستخدمين إلى تدفق عمودي من مقاطع الفيديو المختصرة والمؤثرة.

أخبرت الشركة أيضًا موقع TechCrunch أن مقاطع الفيديو هي التنسيق المفضل للتعلم لمستخدميها، وبالتالي، يتم اختبار الميزة حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسهولة على مقاطع الفيديو ذات الصلة.

وأضاف التقرير أيضًا أن الميزة في مرحلة الاختبار المبكر حتى الآن ولن يتمكن معظم الأشخاص من استخدامها.

في جوهره، يمثل تقديم بث الفيديو القصير أكثر من مجرد ترقية تكنولوجية؛ كما أنه يرمز إلى التحول الثقافي داخل مجتمع LinkedIn، وبينما يتبنى المحترفون قوة رواية القصص المرئية، تصبح المنصة مركزًا للإبداع والتعاون والتعلم الجماعي.

وفي ملاحظة ذات صلة، كشف تقرير سابق صادر عن TechCrunch أن LinkedIn تخطط أيضًا للتوسع في الألعاب. وقال التقرير إن الشركة تعمل على تطوير ألعاب ألغاز تسمى Queens وInference وCrossclimb، وهي على غرار لعبة الألغاز الشهيرة Wordle التي استحوذت عليها صحيفة نيويورك تايمز في عام 2022 وحققت نجاحًا كبيرًا.

وأكد متحدث باسم LinkedIn، أثناء حديثه إلى TechCrunch، أيضًا مبادرة الألعاب ولكنه لم يحدد تاريخ الإطلاق، وقال المتحدث إن ألعاب الألغاز هذه تهدف إلى إضافة المتعة إلى المنصة، وتعزيز العلاقات، وتحفيز المحادثات.