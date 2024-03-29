شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رمضان فى عصر الديجتال.. العبايات تريند المؤثرات فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان فرصة لنشر ثقافة العبايات، حيث تُقبل النساء على شراء عبايات جديدة لارتدائها في صلاة التراويح والزيارات العائلية، وفى عصر التكنولوجيا، أصبح هذا الأمر معتمدا أكثر على السوشيال ميديا، حيث يتم نشر محتوى توعوي حول العبايات على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقالات وصور وفيديوهات عن العبايات.

المؤثرات يشاركن تجاربهن مع العبايات

وهذه الخطوة تتم بالتعاون مع المؤثرات "الانفلونسر" اللاتى يشاركن تجاربهن مع العبايات مع تقديم عروض وخصومات على العبايات لمتابعيهن.

كما توجد طرق أخرى مثل إنشاء صفحات بيع العبايات اون لاين على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات التجارة الإلكترونية، حيث يمكن عرض مجموعة متنوعة من العبايات بأسعار مختلفة، ويمكن تقديم خدمات توصيل سريعة وآمنة للعملاء.

التسويق الالكترونى.. خدمات تصميم الملابس حسب الطلب

ويتم تقديم خدمات تصميم العبايات حسب الطلب لتلبية احتياجات العملاء، ويمكن للعملاء اختيار نوع القماش ولون العباية وتصميمها، لإتاحة الفرصة للنساء لشراء العبايات الجديدة بسهولة.

ويمكنك بدء البحث عن صفحات بيع العبايات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل:فيسبوك، وانستجرام، وتويتر، أو الهاشتاجات الخاصة بملابس رمضان لتجد هذه العبايات.

العبايات من الأسواق الشعبية لصفحات التواصل

كان سوق العبايات مختلف تماما في السابق، حيث تذهب السيدات إلى الأسواق الشعبية لشرائها بأسعار مختلفة ومازالت بعضهن يفعلن ذلك ولكن الأغلبية لم يستطيعوا مقاومة الإعلانات المنتشرة عبر حسابات السوشيال ميديا.