شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة ذكية لمسح كل ما تعرفه جوجل عنك.. جربه فى 10 ثوانى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف جوجل الكثير عنك - ولحسن الحظ، من السهل حذفها، فهناك بعض الطرق السريعة لحذف بعض المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها جوجل عنك، وقد صممت جوجل أزرارًا خاصة تتيح لك إزالة أجزاء محددة من المعلومات - أو إزالتها كلها مرة واحدة.

وتوضح مذكرة رسمية من الشركة كيفية القيام بذلك بالضبط، وأوضحت جوجل: "عند استخدام مواقع وتطبيقات وخدمات جوجل، يتم حفظ بعض أنشطتك في حساب جوجل الخاص بك"، و"يمكنك العثور على هذا النشاط وحذفه في "نشاطي"، ويمكنك التوقف عن حفظ معظم الأنشطة في أي وقت."

حذف العناصر الفردية



الطريقة الأكثر لطفًا لإزالة المعلومات هي حذف العناصر الفردية، فقد يكون هذا بحثًا واحدًا قمت به على جوجل، أو يمكن أن يكون موقع ويب قمت بزيارته وتم حفظه في سجل جوجل Chrome الخاص بك.

وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى:

-الانتقال إلى myactivity.google

-ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تجد نشاطك.

-ابحث عن عنصر محدد تريد حذفه، ثم اضغط على زر الحذف.

حذف جميع البيانات:

ربما تفضل الخيار الشامل بدلاً من ذلك: الحذف الكامل.

ولحسن الحظ، فإن هذا الأمر سهل أيضًا، ويمكن إجراؤه على نفس صفحة النشاط التي تستخدمها لحذف العناصر الفردية.

- في هذه الحالة، انظر إلى الجزء العلوي من الشاشة أعلى نشاطك.

- اضغط على خيار الحذف ثم اختر كل الأوقات.

- ثم اختر التالي > حذف لمسح جميع أنشطتك التي حفظتها جوجل.

قم بإعداد الحذف التلقائي

يمكنك أيضًا ضبط جوجل الخاص بك لحذف بعض معلوماتك تلقائيًا.

على هاتف Android، انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم اختر جوجل > إدارة حسابك على جوجل.

- ثم اضغط على البيانات والخصوصية > إعدادات السجل واضغط على النشاط الذي تريد حذفه تلقائيًا.

- ثم اختر الحذف التلقائي، وحدد إطارًا زمنيًا، ثم انقر فوق التالي > تأكيد.

على iPhone، ستجد هذه الإعدادات داخل تطبيق Gmail.

وعلى جهاز الكمبيوتر، ستحتاج إلى الانتقال إلى حساب جوجل الخاص بك عبر متصفح الويب.