شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب غيرت القواعد.. أخطرها عبر الزمن "بوكيمون وماريو بارتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمر كله ممتع حتى يتأذى شخص ما، وهذا بالضبط ما حدث مع عدد قليل من ألعاب الفيديو التي تبدو بريئة، حيث كشف موقع thesun البريطانى، عن أمثلة لألعاب الفيديو الشهيرة التي انتهى بها الأمر إلى التسبب في ضرر للاعبين عن طريق الخطأ.

لعبة Mario Party for N64

ظهرت لعبة ماريو بارتي لأول مرة على نينتندو 64 في 18 ديسمبر 1998 في اليابان، وتلاها إصدار في 8 فبراير 1999 في الولايات المتحدة، وأنتجت اللعبة في نهاية المطاف امتيازًا طويل الأمد لعناوين Mario Party، وأصبح الإدخال الأول الآن من المقتنيات الثمينة.

وعلى الرغم من أنها كانت تحظى بشعبية كبيرة، إلا أنها تسببت أيضًا في إصابة عدد لا بأس به من المعجبين بإصابات في اليد، حيث تتطلب بعض الألعاب المصغرة ضمن السلسلة دورانًا سريعًا جدًا للعصا التناظرية لوحدة التحكم N64.



وتم تقديم شكاوى متعددة بشأن الإصابات إلى مكتب المدعي العام في نيويورك، مما أدى إلى قيام نينتندو بإصدار قفازات للاعبين، وكان يُعتقد أن هذا سيكلف نينتندو ملايين الدولارات.

بوكيمون جو

Pokemon Go هي لعبة شعبية أخرى أدت إلى وقوع عدد قليل من اللاعبين المتحمسين في مواقف خطيرة، وتتضمن اللعبة استخدام الواقع المعزز للعثور على البوكيمون في المنطقة المحيطة بك، وتمت الإشادة به لأنه جعل اللاعبين في الخارج، لكن بعض المستخدمين ذهبوا إلى أبعد من ذلك وظلوا ملتصقين بهواتفهم أثناء اللعب.

في عام 2018، كان أحد لاعبي بوكيمون جو مهووسًا جدًا بشاشة هاتفه لدرجة أنه سقط على مسار القطار وانتهى الأمر ببتر ساقه، حيث سقط اللاعب على جزء مكهرب من المسار وأصيبت ساقه بحروق بالغة لدرجة أنه كان لا بد من إزالتها.

ووفقا لصحيفة The Mirror، حذر طبيب يعمل على القضية من زيادة عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب التركيز على هواتفهم أثناء التجول.

Wii Sports Tennis

تم إصدار Wii Sports في عام 2006 وسرعان ما أصبحت لعبة محاكاة رياضية تحظى بشعبية كبيرة، ويمكن للاعبين الاختيار من بين مجموعة من الألعاب الرياضية للعبها في المنزل، ولكن قيل إن رياضة واحدة على وجه الخصوص تسبب أكبر عدد من الإصابات.

ووفقًا للمكتبة الوطنية للطب، فإن لعبة Wii Tennis تعرضت للإصابات المبلغ عنها، "وجدنا أنه من بين 39 إصابة مرتبطة بـ Wii تم الإبلاغ عنها على مدار عامين، حدثت 46% منها أثناء لعب برنامج Wii Sports Tennis.



"علاوة على ذلك، حددنا 14 نمطًا مختلفًا للإصابة أثناء اللعب، وكتبت المكتبة الوطنية للطب بعد التحقيق: "من بين هذه الإصابات، كانت تمزقات اليد هي الأكثر شيوعًا، حيث تمثل 44% من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها"، من المهم أن تتذكر أنه إذا لعبت بأمان واتبعت تعليمات اللعبة، فإن هذه الألعاب ستكون متعة غير ضارة.