تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن الموعد المتوقع لإنطلاق حدث Huawei P70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن موعد إنطلاق حدث هواوي المرتقب للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei P70، مع تفاصيل كاملة حول مواصفات وسعر هذه الإصدارات.

أوضحت الصور المسربة للملصق الإعلاني الذي نشر على منصة “Weibo” موعد حدث هواوي الذي يعقد في 4 من شهر أبريل المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف P70.

ولقد كشفت صور مسربة أخرى التفاصيل المميزة لهواتف Huawei P70 القادمة وأيضاً التصميم المميز لهذه الإصدارات، كما أكدت التسريبات على أن السلسلة تتضمن الإصدار الرئيسي مع Huawei P70 Pro، وP70 Pro Plus، وأيضاً هاتف P70 Art.

وتشير التسريبات إلى أن هواوي تدعم السلسلة كاملة برقاقة Kirin 9000S التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، كما توضح القائمة التالية تفاصيل مواصفات السلسلة كاملة:

Huawei P70 Huawei P70 Pro Huawei P70 Pro+ Huawei P70 Art الرقاقة Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S الشاشة LTPO OLED بحجم 6.58 إنش LTPO OLED بحجم 6.76 إنش LTPO OLED بحجم 6.76 إنش LTPO OLED بحجم 6.76 إنش الكاميرة الرئيسية مستشعر OV50H بحجم 1/1.3 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل مستشعر OV50H بحجم 1/1.3 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل مستشعر IMX989 بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل مستشعر IMX989 بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل كاميرة السيلفي مستشعر سيلفي بدقة 13ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.36 إنش مستشعر سيلفي بدقة 13ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.36 إنش مستشعر سيلفي بدقة 13ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.36 إنش مستشعر سيلفي بدقة 13ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.36 إنش البطارية 5000 mAh 5200 mAh 5100 mAh 5100 mAh الشحن شحن سلكي 88W وشحن لاسلكي 50W شحن سلكي 88W وشحن لاسلكي 80W شحن سلكي 88W وشحن لاسلكي 80W شحن سلكي 88W وشحن لاسلكي 80W السعر 700 دولار للنموذج المميز بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت 790 دولار للنموذج المميز بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت 1200 دولار للنموذج المميز بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت 1400 دولار للنموذج المميز بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت

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