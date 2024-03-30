شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام بنكمان.. رحلة "أسطورة العملات المشفرة" من الثراء الفاحش إلى السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك حكم بالسجن لمدة 25 عامًا على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بورصة العملات المشفرة، حسبما أعلن القاضي لويس أ. كابلان القرار.

ومن المتوقع أن يستأنف بانكمان فرايد القرار، وطلب فريق الدفاع عنه الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف بسبب "أعماله الخيرية والتزامه الواضح تجاه الآخرين"K واقترح الفريق أيضًا التساهل على أساس أن الضحايا سيتم تعافيهم ماليا، في إشارة إلى جلسة استماع محكمة الإفلاس في يناير والتي أظهرت أن العملاء والدائنين سيحصلون على أموالهم.

وقبل بضع سنوات، كان سام بانكمان فرايد يبلغ من العمر 30 عامًا وكان شعره بنيًا ويتمتع بنفوذ كافٍ ليُطلق عليه الأحرف الأولى من اسمه SBF، كان لديه بورصة عملات مشفرة تسمى FTX، وهي شركة تجارية تسمى Alameda Research، و15.6 مليار دولار باسمه، وفقًا لتقديرات بلومبرج، وقد قفز إلى واحد من أكبر الأسماء في مجال العملات المشفرة في غضون بضع سنوات وكان يضع نصب عينيه على التمويل السائد، والآن حكم عليه بالسجن.

حيث حكم قاض اتحادي يوم الخميس على مؤسس FTX المشين بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد إدانته في نوفمبر بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، وإليك كيف تحول SBF من اسطورة العملات المشفرة إلى أعظم حكاية تحذيرية:

- نشأ بانكمان فرايد في وادي السيليكون وهو ابن لاثنين من أساتذة القانون في جامعة ستانفورد.

-درس بانكمان فريد الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حيث قام بالتنقل بين العديد من المناهج اللامنهجية جنبًا إلى جنب مع الأكاديميين، قال بانكمان فريد لـ BI سابقًا: "لقد عملت لمدة ساعة ونصف تقريبًا يوميًا وواجهت صعوبة في الحصول على الأماكن في الوقت المحدد". "لقد كنت طالبًا مهملًا حقًا."

- أثناء دراسته الجامعية، أصبح بانكمان فرايد مهتمًا بشكل خاص بالإيثار الفعال، وهي حركة فلسفية تستخدم الحسابات لفهم كيف يمكن للناس استخدام وقتهم وأموالهم ومواردهم لمساعدة الآخرين على أفضل وجه.

-بعد التخرج من الجامعة، ذهب بانكمان فرايد للعمل في شركة التجارة العالمية جين ستريت، وهناك تعلم فن المراجحة - وهو شكل من أشكال التداول حيث يقوم المتداولون بشراء أصل بسعر منخفض في سوق ما وبيعه بسعر أعلى في سوق أخرى.

- خلال السنوات الثلاث التي قضاها في جين ستريت، كان بانكمان فرايد يتبرع بنصف راتبه لمجموعات رعاية الحيوان والجمعيات الخيرية الفعالة، وفقًا لبلومبرج، وغادر للعمل في مركز ماكاسكيل للإيثار الفعال، الذي أنشأه ويليام ماكاسكيل، أحد قادة حركة الإيثار الفعال.

- بحلول عام 2017، كانت العملات المشفرة مزدهرة، وكان الناس يتداولون في البورصات الخاصة، لاحظ بانكمان فرايد أن بعض العملات المعدنية تم بيعها بأسعار أعلى في بعض البورصات أكثر من غيرها، لقد أدرك أنه يستطيع استخدام مهاراته في المراجحة لاستغلال الفجوات في الأسعار.

- بحلول أكتوبر من عام 2017، أنشأ بانكمان فرايد شركته الخاصة لتداول العملات المشفرة، Alameda Research، في بيركلي، كاليفورنيا، أخبر زملاؤه في ألاميدا BI سابقًا أنه كان ماهرًا في إيجاد طرق للتحرك بشكل أسرع من المتداولين الآخرين.

- وفي ذروتها، كانت شركة ألاميدا تنقل ما يقرب من 15 مليون دولار يوميًا بين الأسواق، وفقًا لبلومبرج، سرعان ما حصل بانكمان فرايد على لقب "موبي ديك حيتان العملات المشفرة" بسبب الموجات التي كان يحدثها في صناعة العملات المشفرة.

- في عام 2018، قام فجأة بنقل فريق ألاميدا إلى هونج كونج، بعد أن أدرك مدى تراخي القواعد مقارنة بالولايات المتحدة، يتذكره أحد زملائه الذين تحدثوا سابقًا مع BI قائلاً: "أعتقد أننا نخسر 50 ألف دولار يوميًا بسبب عدم العمل من هونج كونج بدلاً من بيركلي".

- مع استمرار بانكمان فرايد في جمع الأموال من التداول، نمت طموحاته أيضًا، وبدأ يفكر في بناء بديل لما أسماه "بورصات عرض الأفلام" التي كان يتداول فيها بين عامي 2017 و2018.

-بحلول بداية عام 2019، كان بانكمان فرايد وفريقه يعملون بجد من أجل بناء بورصة عملات مشفرة خاصة بهم، وبعد أربعة أشهر من البرمجة، أطلقوا FTX في شهر مايو.

- كان FTX فوزًا، حيث تتميز المنصة بميزات فعالة من حيث التكلفة مثل رسوم التداول المنخفضة وتقدم عدة أنواع من العملات للمتداولين للمراهنة عليها، حتى أن FTX سمحت للمتداولين بتبادل الأموال النقدية كضمان مقابل العملات المعدنية.

- في عام 2020، افتتح Bankman-Fried أيضًا فرعًا صغيرًا في الولايات المتحدة لشركة FTX، كان لديه خطط للاستحواذ في نهاية المطاف على شريحة كبيرة من سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة وبدأ الضغط على الكونجرس من أجل قواعد جديدة للعملات المشفرة عدة مرات في السنة، وقد تبرع أيضًا بالملايين إلى Super PAC المؤيدة للعملات المشفرة، وGMI PAC، وفقًا لصحيفة Politico.

- في سبتمبر 2021، قرر Bankman-Fried نقل عمليات FTX إلى جزر البهاما، حيث كانت مجرد رحلة جوية بعيدًا عن ميامي، ولكن لا يزال بإمكان المنصة العمل خارج نطاق هيئة الأوراق المالية والبورصات.

- لم تأخذ FTX سوى حصة بسيطة من كل صفقة، ولكن بحلول عام 2020، تم تداول ما متوسطه مليار دولار يوميًا على المنصة، وفقًا لبلومبرج، وفي عام 2021 وحده، حقق Bankman-Fried أرباحًا قدرها 350 مليون دولار من FTX، ومليار دولار أخرى من Alameda، وفقًا لبلومبرج.

- قام كبار المستثمرين مثل SoftBank Vision Fund وTiger Global وSequoia Capital وBlackRock بوضع رهانات على FTX في جولات التمويل، وبحلول أوائل عام 2022، تم تقييم FTX وعملياتها في الولايات المتحدة من قبل المستثمرين بمبلغ إجمالي قدره 40 مليار دولار، وفقًا لفوربس.

- في ذروته، بلغ صافي ثروة بانكمان فرايد 26 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، وقد خصص تلك الثروة للرعايات، وتمويل القادة السياسيين، وتعزيز الإيثار الفعال.

- وقد ظهر فجأة باعتباره مانحًا سياسيًا رئيسيًا في عام 2020 وأنفق أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة جو بايدن الرئاسية، وفقًا لبوليتيكو، لكن بانكمان فرايد قدم بالفعل أول تبرع سياسي له في عام 2010 للسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت من كولورادو، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

-أنفق أكثر من 40 مليون دولار على الحملات الانتخابية في عام 2022، وفقًا لملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية التي استعرضتها بوليتيكو.

- قدم تبرعات على جانبي الممر السياسي على الرغم من أن غالبية تمويله انحرف نحو القادة الديمقراطيين، وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن بانكمان فرايد قدم مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي ذات الأغلبية في مجلس الشيوخ و6 ملايين دولار إلى لجنة العمل السياسي ذات الأغلبية في مجلس النواب - وهما لجنتا عمل سياسيتان كبيرتان ملتزمتان لإبقاء الكونجرس في أيدي الديمقراطيين. كما قام أيضًا بتمويل حماية مستقبلنا، وهي لجنة عمل سياسية كبرى تركز حصريًا على الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مجلس النواب، وفقًا لصحيفة بوليتيكو.

- هو أيضًا الممول الرئيسي لمنظمة Guarding against Pandemics، وهي منظمة غير ربحية يديرها شقيقه غابي، وفقًا لبوليتيكو.

- قال بانكمان فرايد إن تبرعاته تهدف إلى تعزيز إيمانه الأكبر بالإيثار الفعال، وأخبر بلومبرج أنه سيحتفظ في النهاية بنسبة 1٪ فقط من دخله أو ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويًا.

- وكان أسلوب حياته البسيط يتبع أيضًا أفكار الإيثار الفعال، كان يقود سيارة تويوتا كورولا، ويعيش مع زملائه في السكن، وهو نباتي.

-وفي الوقت نفسه، قام بتحويل الأموال إلى رعاية الشركات المبهرجة، وأبرز ما قام به هو الحصول على حقوق التسمية لساحة ميامي هيت، والتي كلفته حوالي 135 مليون دولار على مدى 19 عامًا، وفقًا لبلومبرج.

- كما أنفق حوالي 30 مليون دولار على بث إعلان في بطولة Super Bowl لعام 2022 مع الممثل الكوميدي لاري ديفيد، وفقًا لبلومبرج.

- من خلال FTX، أبرم Bankman-Fried أيضًا صفقات مع فرق كرة السلة الكبرى مثل Washington Wizards وGolden State Warriors، وأبرمت FTX أيضًا صفقات مع رياضيين فرديين مثل لاعب كرة السلة ستيف كاري ولاعب الوسط توم برادي.

- بدا بانكمان فرايد لا يمكن إيقافه، حتى لم يكن كذلك، وفي نوفمبر 2022، أبلغ منشور العملات المشفرة CoinDesk عن ميزانية عمومية مسربة أظهرت أن Alameda Research كانت على أسس غير مستقرة، وكشف التقرير أن معظم أصول Alameda كانت مقيدة بالرمز المميز الداخلي لشركة FTX، FTT.

- أعلن Changpeng Zhao، مؤسس Binance، البورصة المنافسة لـ FTX، بعد فترة وجيزة أن Binance ستبيع ممتلكاتها من FTT، وبهذا بدأ المتداولون في جميع المجالات في الاندفاع لسحب ممتلكاتهم من منصة FTX، لم يكن أمام Bankman-Fried خيار سوى مطالبة Binance بإنقاذ FTX.

- بحلول 9 نوفمبر 2022، انسحبت Binance من الصفقة، وانخفضت أصول بانكمان فرايد الخاصة بنسبة 94% وانخفض صافي ثروته إلى حوالي مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

- في 11 نوفمبر 2022، أعلنت FTX أن بانكمان فرايد سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي ولكنه سيساعد في "المساعدة في انتقال منظم" إلى الرئيس التنفيذي الجديد جون جيه راي الثالث، وشغل راي عدة مناصب تنفيذية عليا في شركات أخرى في الماضي، بما في ذلك شركة إنرون لقيادة جهود التحول.

- بعد فشلها في تأمين خطة الإنقاذ، بدأت FTX وAlameda Research و130 شركة تابعة إضافية إجراءات الإفلاس الطوعية بموجب الفصل 11، وقال الرئيس التنفيذي الجديد راي: "إن التخفيف الفوري للفصل 11 مناسب لتزويد مجموعة FTX بفرصة تقييم وضعها وتطوير عملية لتحقيق أقصى قدر من المبالغ المستردة لأصحاب المصلحة" "تمتلك مجموعة FTX أصولًا قيمة لا يمكن إدارتها بشكل فعال إلا من خلال عملية مشتركة منظمة.

- كجزء من إجراءات إفلاس FTX، قال الرئيس التنفيذي الجديد إنه لم "يشهد أبدًا مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركة ومثل هذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة" كما حدث مع الشركة.

- في 22 نوفمبر 2022، وهو اليوم الأول من جلسة الاستماع الخاصة بإفلاس شركة FTX، قال محامي الشركة إن أحد فروعها في الولايات المتحدة اشترى ما يقرب من 300 مليون دولار من العقارات في جزر البهاما.

- ظهر بانكمان فرايد لإجراء مقابلة في 30 نوفمبر 2022 مع أندرو روس سوركين في قمة DealBook في مقطع بعنوان "ماذا حدث؟"، وقال Bankman-Fried إنه لا يركز على القلق بشأن تحميله المسؤولية الجنائية عن انهيار FTX، وأنه بدلاً من ذلك يريد "مساعدة" الملايين من العملاء وأصحاب المصلحة الذين فقدوا أموالهم.

- لقد ظهر افتراضيًا من جزر البهاما، وقال إنه "يفكر" في العودة إلى الولايات المتحدة، نافيًا أن يكون سبب عدم عودته هو المخاوف من الاعتقال.

- ونفى تقارير عن تعاطي المخدرات بشكل غير لائق وإقامة "حفلات صاخبة" مع موظفيه، وأثناء ظهوره في قمة DealBook، أخبر بانكمان فرايد سوركين أن الأدوية التي تناولها كانت "مسجلة تمامًا"، وتم وصفها له من أجل "التركيز والتركيز".

- وخلافًا لنصيحة محاميه، تحدث بانكمان فرايد أيضًا إلى منشورات إخبارية أخرى.

- ظهر بانكمان فرايد في برنامج Good Morning America في شهر ديسمبر من ذلك العام، وقال إنه كان بإمكانه منع انهيار FTX إذا أمضى "ساعة يوميًا" في إدارة المخاطر.

- تم القبض على بانكمان فريد في جزر البهاما في 12 ديسمبر 2022، حيث اعتقلت سلطات جزر البهاما بانكمان فرايد بناء على طلب الحكومة الأمريكية.

- قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس في بيان صحفي: "لدى جزر البهاما والولايات المتحدة مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX الذين ربما خانوا ثقة الجمهور وانتهكوا القانون".

- قبل ساعات من اعتقاله، كان بانكمان فرايد يجري مقابلة في Twitter Spaces مع Unausual Whales، وقال إنه لا "يعتقد" أنه سيتم القبض عليه إذا عاد إلى الولايات المتحدة.

-خلال المقابلة، كان يلعب لعبة فيديو تسمى "Storybook Brawl" - وهي لعبة استحوذت عليها شركته المنهارة الآن، FTX، في مارس.

- بعد ساعات من اعتقاله، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أنها ستوجه اتهامات ضد بانكمان فرايد فيما يتعلق "بانتهاكاته لقوانين الأوراق المالية".

- تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Bankman-Fried انتهك قانون الأوراق المالية من خلال إساءة استخدام أموال عملاء FTX لمصالحه الخاصة، وعدم الشفافية بشأن الديون مع المستثمرين.

- تم اتهام بانكمان فرايد رسميًا بـ 8 تهم جنائية من قبل المدعين الفيدراليين الأمريكيين في نيويورك. تم الكشف عن التهم في 13 ديسمبر 2022.

وتضمنت التهم ادعاءات بالاحتيال لاستخدام أموال من FTX لدعم صندوق التحوط الخاص به Alameda Research، والاحتيال الإلكتروني، وتهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، والاحتيال على الولايات المتحدة، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

- في ذلك اليوم، مثل بانكمان فرايد أمام المحكمة في جزر البهاما مع والديه، وأشار بانكمان فريد إلى أنه لن يتنازل عن حقوقه في الطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة. ورفض القاضي الإفراج عنه بكفالة وأمر في البداية باحتجازه حتى فبراير 2023.

- قضى بانكمان فرايد تسعة أيام في سجن فوكس هيل في جزر الباهاما، حيث لعب الكلمات المتقاطعة، وقرأ الصحف، وتناول طعامًا نباتيًا، وفقًا لبلومبرج.

- وفي الأسبوع التالي، وافق بانكمان فريد على تسليمه إلى الولايات المتحدة، تم نقله جواً إلى نيويورك في 21 ديسمبر 2022.

- تم إطلاق سراح بانكمان فرايد بكفالة قدرها 250 مليون دولار في 22 ديسمبر 2022، وأمر بتسليم جواز سفره والبقاء مع والديه في منزلهم في بالو ألتو، كاليفورنيا، حتى محاكمة FTX. كما أمر القاضي الأمريكي غابرييل دبليو جورنشتاين، الذي ترأس جلسة الاستماع بكفالة، بوضع جهاز مراقبة في الكاحل على بانكمان فرايد.

- وقال جورنشتاين إن بانكمان فريد لن يُسمح له بمغادرة منزل والديه إلا للمثول أمام المحكمة وبـ "إذن من خدمات ما قبل المحاكمة" لممارسة الرياضة. كما منع بانكمان فرايد من بدء أعمال تجارية جديدة أو فتح حسابات مالية جديدة.

-بموجب قانون نيويورك، لا يكون المدعى عليهم في القضايا الجنائية عادةً مسؤولين عن مبلغ الكفالة الكامل إلا إذا قاموا بمحاولات ملحوظة للفرار أو انتهاك شروط الكفالة.

- في مثول قصير أمام المحكمة في 3 يناير 2023، دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في التهم الجنائية الموجهة إليه.

- في 12 يناير 2023، أطلق Bankman-Fried رسالة إخبارية على Substack، وكتب في أول مشاركة له: "لم أسرق الأموال، وبالتأكيد لم أخفي المليارات"، "جميع أصولي تقريبًا كانت ولا تزال قابلة للاستخدام لدعم عملاء FTX،" وكرر نقاطًا أخرى بما في ذلك حقيقة أنه لم يدير شركة Alameda Research منذ سنوات.

- في 15 فبراير 2023، كشف قاض اتحادي عن اسمي شخصين يرعا كفالة بانكمان فرايد البالغة 250 مليون دولار، بعد أن جادلت المنظمات الإعلامية بما في ذلك BI بضرورة نشر الأسماء للعامة.

- في 23 فبراير 2023، زعم المدعون الفيدراليون أن بانكمان فرايد قام بإرسال تبرعات سياسية من خلال اثنين من المديرين التنفيذيين في FTX كوسيلة لتحقيق نفوذ الحزبين في واشنطن العاصمة، وقال ممثلو الادعاء في الدعوى إن بانكمان فرايد "لم يرغب في أن يُعرف بأنه حزبي ذو ميول يسارية، أو أن يربط اسمه علنًا بالمرشحين الجمهوريين".

- وفي يوليو، دعا ممثلو الادعاء إلى سجن بانكمان فرايد بعد جدل في القضية حول تسريبات لصحيفة نيويورك تايمز حول إدخالات إليسون في Google Doc.

- بدأت محاكمة SBF في 3 أكتوبر 2023. وعلى مدار خمسة أسابيع، شهد شهود رئيسيون ضده، بما في ذلك زملائه السابقون كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ، بينما نفى SBF ارتكاب جرائم احتيال أو سرقة أموال العملاء لكنه اعترف بأنه " د ارتكبت أخطاء.

- في النهاية، استغرقت هيئة المحلفين حوالي 4 ساعات فقط للتداول. أُدين SBF في نوفمبر 2023 بسبع تهم جنائية تتعلق بالاحتيال والتآمر، وفي 28 مارس 2024، حكم عليه قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان بالسجن لمدة 25 عامًا.