تكنولوجيا: مايكروسوفت تقوم بدمج Copilot مع تطبيق الصور الخاص بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم مايكروسوفت بدفعة هادئة نحو إدارة أكثر ذكاءً للصور من خلال تقديم Copilot، وهو المكون الإضافي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتطبيق الصور الخاص بها.

وعلى الرغم من أن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن برنامج Copilot يبشر بتجربة تصوير أكثر انسيابية.

تأتي هذه الأخبار من @PhantomOfEarth، أحد عشاق Windows. إذا كنت تقوم بتشغيل أحدث إصدار من تطبيق الصور (رقم الإصدار 2024.11030.22001.0)، فقد تجد خيارًا جديدًا في إعدادات المكونات الإضافية؛ وهو تبديل لبرنامج Copilot.

ولكن ما الذي يمكن أن يفعله Copilot لك الآن؟ في الوقت الحالي، فإن وظائفه محدودة بعض الشيء. يمكن أن يساعدك في إنشاء عروض الشرائح.

يمكن للمستخدمين إنشاء عروض شرائح الصور وتصفحها بسهولة من خلال تطبيق الصور واستعادة ذكرياتهم. كما يمكنهم تعيين أي صورة كخلفية لسطح المكتب بسهولة.

على الرغم من أن هذه قد تبدو وكأنها ميزات أساسية في البداية، إلا أن إمكانات Copilot للنمو مثيرة للاهتمام.

من المهم ملاحظة أنه قد لا يتمكن جميع مستخدمي Windows من الوصول إلى هذا الإصدار الجديد من تطبيق الصور حتى الآن. تعمل مايكروسوفت بشكل ثابت على إضافة عضلات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الصور.

ففي نوفمبر 2023، تمكن Windows Insider من الوصول إلى بعض الميزات الرائعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتضمنت هذه الميزات سحر إزالة الخلفية، حيث يمكن للمستخدمين إزالة الخلفيات غير المرغوب فيها من صورك دون عناء، وفتح الأبواب لمزيد من التعديلات الإبداعية.

هذا وبالاضافة إلى تجربة عرض الشرائح المحسنة، حيث حصل وضع عرض الشرائح Filmstrip على ترقية، مما يجعل إعادة زيارة مجموعة الصور الخاصة بك أكثر متعة.

يسمح شريط التمرير الجديد للمخطط الزمني استنادًا إلى النطاق الزمني لصورك بالتنقل بشكل أكثر سلاسة عبر مكتبة الصور الخاصة بك.

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