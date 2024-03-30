شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خوفا من تسريب البيانات.. حظر Microsoft Copilot على جميع الأجهزة المملوكة للكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد بإمكان موظفي الكونجرس الأمريكي استخدام برنامج Copilot من Microsoft على أجهزتهم التي تصدرها الحكومة، وفقًا لموقع Axios. وقالت الصحيفة إنها حصلت على مذكرة من كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، كاثرين سبيندور، تخبر أعضاء الكونجرس أن برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي محظور رسميًا الآن.

على ما يبدو، اعتبر مكتب الأمن السيبراني أن برنامج Copilot يمثل خطرًا "بسبب التهديد بتسريب بيانات مجلس النواب إلى خدمات سحابية غير معتمدة من مجلس النواب ، على الرغم من أنه لا يوجد ما يمنعهم من استخدام Copilot على هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، إلا أنه سيتم حظره الآن على جميع أجهزة Windows المملوكة للكونجرس.

ومنذ ما يقرب من عام، وضع الكونجرس أيضًا حدًا صارمًا لاستخدام ChatGPT، الذي يتم تشغيله بواسطة نماذج اللغة الكبيرة لـ OpenAI، تمامًا مثل Copilot .

وقد منعت الموظفين من استخدام الإصدار المجاني من برنامج chatbot على أجهزة الكمبيوتر المنزلية، لكنها سمحت لهم بمواصلة استخدام الإصدار المدفوع (ChatGPT Plus) للبحث والتقييم بسبب ضوابط الخصوصية الأكثر صرامة.

وفي الآونة الأخيرة، كشف البيت الأبيض عن القواعد التي يجب على الوكالات الفيدرالية اتباعها عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي من شأنها أن تضمن أن أي أداة تستخدمها "لا تعرض حقوق الأمريكيين وسلامتهم للخطر".

وأخبرت Microsoft موقع Axios بأنها تدرك حاجة المستخدمين الحكوميين إلى متطلبات أمان أعلى، وفي العام الماضي، أعلنت عن خارطة طريق للأدوات والخدمات المخصصة للاستخدام الحكومي، بما في ذلك خدمة Azure OpenAI لأحمال العمل السرية وإصدار جديد من مساعد Microsoft 365 Copilot.

وقالت الشركة إن جميع هذه الأدوات والخدمات ستتميز بمستويات أعلى من الأمان مما يجعلها أكثر ملاءمة للتعامل مع البيانات الحساسة، وسيقوم مكتب Szpindor، وفقًا لموقع Axios، بتقييم الإصدار الحكومي من Copilot عندما يصبح متاحًا قبل أن يقرر ما إذا كان يمكن استخدامه على الأجهزة المنزلية.

