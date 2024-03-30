شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمره 20 يومًا.. اعرف تفاصيل ظهور القمر اليوم ودرجة إضاءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر القمر اليوم السبت، 30 مارس 2024، في السماء بنسبة إضاءة تبلغ 77%، كما يبلغ عمر القمر 20 يومًا وهو في المرحلة الحدبية المتضائلة من دورته القمرية، حيث تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ و في بعض الأحيان يكون مجرد جزء مضىء.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، فإن هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، وأثناء دوران القمر حول الأرض، يمر عبر ثماني مراحل متميزة، فيما تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إضاءة.

ستكون مرحلة القمر التالية في أبريل هي "ربع القمر الأخير"، وستحدث يوم الاثنين 1 أبريل، وخلال الربع الأخير من القمر، سيظهر فقط النصف الأيسر من القمر مضاء، كما يرى من الأرض.

ووفقا لوكالة ناسا، عادة ما يظهر قمر الربع الأخير حوالي منتصف الليل، وكانت مرحلة اكتمال القمر منذ 5 أيام في يوم 25 من شهر مارس الجاري، إلا أنه يتضاءل الآن.