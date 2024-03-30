شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تضع قواعد جديدة تقلل انبعاث الغازات الدفيئة للمركبات الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة حماية البيئة (EPA) عن المعايير الأمريكية الأكثر صرامة حتى الآن فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن المركبات الثقيلة مثل الحفارات الكبيرة والحافلات.

وتنطبق القواعد على طرازات العام 2027 إلى 2032 من المركبات الثقيلة وتهدف إلى خفض الانبعاثات من مصدر رئيسي للتلوث المسبب لتغير المناخ.

المركبات الثقيلة مسؤولة عن ربع انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالنقل في البلاد، وتقول وكالة حماية البيئة إن معاييرها الجديدة ستتجنب مليار طن من تلك الانبعاثات بحلول عام 2055، وهو ما سيكون مثل القضاء على التلوث الناجم عن 13 مليون شاحنة صهريجية من البنزين، وفقا لتقرير ذافيرج.

ويشكل النقل الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للبلاد وكان هدفًا لسلسلة من اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية المحددة في ظل إدارة بايدن واتفاق باريس للمناخ ، وبما أن الشاحنات تنتج أيضًا السخام والملوثات التي تشكل الضباب الدخاني، فمن المتوقع أيضًا أن تؤدي أحدث القواعد إلى تحسين جودة الهواء لـ 72 مليون أمريكي يعيشون على بعد 200 متر من طريق شحن الشاحنات.

وقال بول بيلينغز، نائب الرئيس الأول للسياسة العامة في جمعية الرئة الأمريكية، خلال مكالمة صحفية مع مدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان: “نيابة عن كل من يتنفس، شكرًا لك”. "شكرًا لك، سيدي المدير، على الرد على تعليقات خبراء الصحة وأصوات المجتمع والاعتراف بالابتكار الذي يحدث كل يوم في قطاع المركبات الثقيلة."

حصلت القاعدة المقترحة على أكثر من 175000 تعليق قبل الانتهاء منها اليوم، بما في ذلك معارضة الصناعة، وكتبت رابطة السائقين المستقلين للمالكين والمشغلين في تعليقاتها العام الماضي أن معايير الغازات الدفيئة الأكثر صرامة (بالإضافة إلى قاعدة حديثة أخرى شددت حدود التلوث الناتج عن الضباب الدخاني ) يمكن أن تدفع السائقين عن غير قصد إلى التمسك بالشاحنات القديمة الأكثر تلويثًا لفترة أطول تجنب ارتفاع التكاليف للمركبات الصفر الانبعاثات.

وقالت المجموعة أيضًا إن القاعدة يمكن أن "تسرع إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية" قبل إنشاء البنية التحتية الكافية للشحن.

وتقول إدارة بايدن إن قواعدها "محايدة من الناحية التكنولوجية"، ما يسمح للشركات بالاختيار بين المركبات الهجينة والكهربائية وخلايا الوقود أو المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي "المتقدمة".

وتقدر أيضًا أن التوفير في تكاليف الوقود والصيانة سيصل إلى ما بين 3700 دولار و10500 دولار سنويًا لشاحنة ثقيلة يتم شراؤها في عام 2032.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وضعت وكالة حماية البيئة معايير جديدة للتلوث الناجم عن المركبات الخفيفة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تسريع اعتماد السيارات الكهربائية.

وفي حين أنه من المفترض أن تخفض هذه القواعد انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2032، إلا أنها أكثر تساهلاً مما اقترحته إدارة بايدن في البداية قبل مواجهة معارضة من شركات السيارات والنقابات العمالية.