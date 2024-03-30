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تكنولوجيا: جوجل تعمل على إصلاح مشكلة التمرير المتعثرة في Pixel 8 مع Android 15

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإبلاغ عن مشكلات التمرير من قبل بعض مستخدمي Google Pixel لسنوات حتى الآن، مع ظهور المشكلة مؤخرًا على سلسلة Pixel 8.

والآن، على الرغم من ذلك، تدعي جوجل أن مشكلات التمرير في Pixel من المفترض أن تختفي للأبد مع تحديث Android 15.

بالعودة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، جمعت مئات التعليقات من المستخدمين، خاصة مستخدمي Pixel 8 و Pixel 8 Pro، الذين وجدوا أن الجهاز يتلعثم بشكل متكرر أثناء التمرير. تظهر المشكلة من خلال النظام وبعض التطبيقات أيضًا.

في استطلاع للرأي تم اجراؤه في شهر أكتوبر، قال أكثر من 50% من قراء موقع 9to5Google إنهم لاحظوا مشكلات في التمرير في بعض التطبيقات، بينما قال أكثر من 35% إنهم لم يلاحظوا مشكلات في التمرير على الإطلاق.

وتقول جوجل، في تحديث تمت مشاركته حول الموضوع (عبر Android Police)، إن هذه المشكلة تم حلها مع توزيع الحل كجزء من إصدار أندرويد التالي“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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