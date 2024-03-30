شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت وOpenAI تخططان لإنشاء مركز بيانات بقيمة 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان شركتى مايكروسوفت وOpenAI تعملان على خطط لمشروع مركز بيانات قد يتكلف ما يصل إلى 100 مليار دولار ويتضمن حاسوبًا عملاقًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "Stargate" من المقرر إطلاقه في عام 2028، حسبما ذكرت صحيفة The Information.

وأدى الاعتماد السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي القادرة على التعامل مع مهام أكثر تقدمًا من مراكز البيانات التقليدية، وذكرت المعلومات أن مايكروسوفت من المرجح أن تمول المشروع، والذي من المتوقع أن يكون أكثر تكلفة 100 مرة من بعض أكبر مراكز البيانات الموجودة، نقلاً عن أشخاص شاركوا في محادثات خاصة حول الاقتراح.

وأضاف التقرير أن الكمبيوتر العملاق المقترح، ومقره الولايات المتحدة، سيكون الأكبر في سلسلة تتطلع الشركات إلى بنائها على مدى السنوات الست المقبلة، وأرجعت المعلومات التكلفة الأولية البالغة 100 مليار دولار إلى شخص تحدث إلى ألتمان حول هذا الموضوع وإلى شخص اطلع على بعض تقديرات التكلفة الأولية لشركة Microsoft.

وقام ألتمان ومايكروسوفت بنشر أجهزة الكمبيوتر العملاقة عبر خمس مراحل، مع ستارجيت كمرحلة خامسة، فيما تعمل مايكروسوفت على تطوير حاسوب عملاق أصغر حجمًا من المرحلة الرابعة لـ OpenAI ليتم إطلاقه في عام 2026 تقريبًا، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن مايكروسوفت وOpenAI في منتصف المرحلة الثالثة من الخطة المكونة من خمس مراحل، مع جزء كبير من تكلفة المرحلتين التاليتين يتضمن الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي اللازمة.

وغالبًا ما يتم بيع رقائق الذكاء الاصطناعي بأسعار مرتفعة، وصرح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia للرقائق، لـ CNBC في وقت سابق من شهر مارس أن أحدث شريحة ذكاء اصطناعي "Blackwell" B200 سيتراوح سعرها بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار.

وأعلنت مايكروسوفت أيضًا عن ثنائي من رقائق الحوسبة المصممة خصيصًا في نوفمبر من العام الماضي، وقال التقرير إن المشروع الجديد سيتم تصميمه للعمل مع شرائح من موردين مختلفين، وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: "نحن نخطط دائمًا للجيل القادم من ابتكارات البنية التحتية اللازمة لمواصلة دفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي".

ولم يعلق المتحدث مباشرة على التقرير المتعلق بالإطلاق المخطط للكمبيوتر العملاق Stargate، وذكر التقرير أن نفقات الخطة قد تتجاوز 115 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاق مايكروسوفت العام الماضي على الإنفاق الرأسمالي على الخوادم والمباني والمعدات الأخرى.