شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق Google Podcasts قريبًا وحث المستخدمين على الانتقال لـ YouTube Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستغلق شركة جوجل تطبيق Podcasts الخاص بها في الولايات المتحدة في غضون أيام، حيث بدأت الشركة في تحذير مستخدمي التطبيق من أنهم سيحتاجون إلى ترحيل اشتراكاتهم إلى YouTube Music بحلول 2 أبريل لمتابعة وبث عروضهم المفضلة من الآن فصاعدا.

وفقا لما ذكره موقع " techcrunch"، سيظل لدى المستخدمين الذين لم يجروا هذه الخطوة على الفور وقتًا إضافيًا للترحيل، ولكن لن يتمكنوا بعد ذلك من البث من تطبيق Podcasts مباشرةً بعد هذا التاريخ.

يقدم تطبيق Google Podcasts، الذي تم تثبيته أكثر من 500 مليون مرة على أجهزة Android على مستوى العالم، لأكثر من نصف عقد من الزمن، واجهة بسيطة لاكتشاف ملفات podcast ومتابعتها والاستماع إليها، بالإضافة إلى أدوات لإضافة ملفات podcast عبر موجز RSS.

لسوء الحظ بالنسبة لمحبي التطبيق، قالت عملاقة التكنولوجيا في سبتمبر الماضي إنها ستبدأ في إنهاء تطبيق Podcasts في أوائل عام 2024 كجزء من خطتها الأوسع لمركزية خدماتها الصوتية ضمن YouTube.

في عام 2020، عرضت YouTube Music استراتيجية انتقالية مماثلة لإبعاد مستمعي الموسيقى عن music Google Play قبل إغلاقها في نفس العام.

ومع ذلك، استمرت صيانة تطبيق Google Podcasts لسنوات لأن YouTube Music لم يكن جاهزًا لدعم ملفات podcast حتى وقت قريب.

بحلول نهاية عام 2023، تمكنت YouTube Music من دعم ملفات البودكاست على مستوى العالم، وبحلول فبراير، كان لديها القدرة على تحميل خلاصات RSS الخاصة بها أيضًا.

كما أن التحرك لتحويل البث الصوتي إلى موقع يوتيوب، يمكن أن يساعد جوجل على أن تصبح لاعبًا أكبر في هذا المجال، ليس فقط من خلال توحيد جهودها وزيادة تركيزها، ولكن أيضًا لأن الاهتمام ببودكاست الفيديو، الذي كان شائعًا بالفعل على موقع يوتيوب، آخذ في الارتفاع.

هذا الأسبوع، على سبيل المثال، أبرمت Spotify صفقة مع Universal Music Group (UMG) لجلب ملفات بودكاست فيديو إلى مستخدمي تطبيق البث المباشر في الولايات المتحدة بعد إعلانها في وقت سابق من شهر مارس عن اختبارات ملفات بودكاست الفيديو في 11 سوقًا أخرى حول العالم.

